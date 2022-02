Lost Ark è uno dei giochi più giocati di sempre su Steam: i numeri da capogiro

A due giorni dalla sua data d’uscita, Lost Ark è entrato in maniera irruente nelle case dei giocatori, pronto a battere ogni record.

Il free-to-play pubblicato da Amazon Game Studios è infatti finalmente disponibile anche in occidente, dopo il suo esordio in Corea del Sud nel 2019, diventando da subito uno degli MMO più giocati al lancio dalla community.

Nonostante una piccola battuta d’arresto rappresentata dal posticipo dell’ultimo minuto, fortunatamente risolto in poche ore, Lost Ark è già un successo che stupisce oltre ogni limite.

L’MMO di Amazon Games è appena diventato il secondo gioco con il numero più alto di giocatori simultanei di tutti i tempi su Steam.

Come rivelato da SteamDB, Lost Ark ha raggiunto il picco di ben 1,325,305 utenti attivi in contemporanea, superando così il precedente secondo gioco in classifica, ovvero Counter-Strike: Global Offensive (con 1,308,963 giocatori).

Il primo nella lista continua a essere l’irremovibile PUBG, con il record difficilmente scalzabile di 3,257,248 giocatori in simultanea.

Considerando inoltre che tali cifre sono generalmente raggiunte nei primi giorni successivi al lancio dei giochi, risulta difficile pensare che Lost Ark possa battere anche il leader sopracitato, che con il massimo di oltre 3 milioni di utenti domina stabilmente la classifica.

Si tratta però un ottimo risultato, per usare un eufemismo, da parte di Amazon Game Studios, che dopo il mezzo flop ottenuto con New World ha tentato il tutto e per tutto per non ricadere negli stessi errori.

Proprio per non ritornare suoi propri passi, gli sviluppatori hanno deciso di incentivare i giocatori a migrare verso server meno affollati (così da evitare spiacevoli code) regalando loro oggetti extra gratis.

D’altronde Lost Ark era già un grande successo prima ancora dell’uscita free-to-play, raggiungendo un picco di mezzo milione di giocatori contemporanei su Steam.

A questo punto non ci resta altro che seguire il corso di questo nuovo promettente MMO di Amazon, sperando che abbia una vita più lunga del suo predecessore.