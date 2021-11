Assassin’s Creed, gratis un episodio della saga, ed è una trilogia!

Un Assassin’s Creed gratis non si rifiuta mai, no? Soprattutto quando offre Ubisoft, permettendoci di giocare uno degli episodi della sua saga più fortunata.

L’ultimo episodio, Valhalla, si è rivelato un buon successo tutto sommato, dimostrando che la saga ha ancora qualcosa da dire.

D’altronde il più recente update è ricchissimo, ed i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla avranno ancora tanto di che giocare nei prossimi mesi.

Per i più appassionati c’è anche il Discovery Tour, l’immancabile appuntamento con la saga che permette di farsi una cultura nelle ambientazioni di riferimento.

E ancora meglio quando si può giocare gratis un Assassin’s Creed, perché non capita di rado che Ubisoft regali un episodio della serie.

Invece preparatevi a fare spazio sul vostro PC ad un capitolo del franchise, perché Ubisoft vi regala Assassin’s Creed Chronicles Trilogy.

Si tratta, come saprete, di una trilogia che comprende gli spin-off Chronicles ambientati in Cina, Russia e India.

Sarà riscattabile per un periodo limitato, ma una volta scaricato sarà vostro per sempre. Il tutto tramite Ubisoft Connect, il client dedicato per PC.

Ecco il contenuto di questa promozione, consultabile dal sito ufficiale:

«Tre Assassini, tre viaggi, un solo Credo. Vivi le avventure di tre Assassini leggendari e accompagnali in un viaggio verso la vendetta, la penitenza e la redenzione. Puoi scaricare il tuo gioco gratuito su Ubisoft Connect PC dalle 10:00 del 9 novembre alle 11:00 del 12 novembre (ora locale) e potrai giocarci in qualsiasi momento!»

Insomma, sbrigatevi perché nulla è reale e tutto è lecito, ma soprattutto il tempo vola e tante altre frasi fatte.

Assassin’s Creed Valhalla invece continuerà ad aggiornarsi come non mai, ed Ubisoft ha svelato tutte le novità per queste ultime battute del 2021.

Un episodio che si sta rivelando un successo anche monetario per Ubisoft, e del quale il publisher va molto fiero.

Chissà come saranno i giochi Ubisoft del futuro, visto che l’azienda sta sviluppando un nuovo modo per inserire le tanto odiate microtransazioni.