Epic Games Store, ecco un gioco gratis a sorpresa (e c’entra Borderlands)

No, non è giovedì e non vi state sbagliando, perché Epic Games Store sta mettendo in regalo un gioco prima del suo appuntamento settimanale.

Il grande negozio online di recente ha accolto tutti i giochi di Riot Games, tra cui League of Legends ovviamente, in una fusione tanto attesa.

Ma non solo, perché anche all’interno di Fortnite è arrivato un personaggio del mondo di Riot Games, un colpo di scena che ha spiazzato un po’ tutti.

Mentre per quanto riguarda i giochi gratis di Epic Games Store, questa settimana c’è stata una brutta sorpresa, ed è per questo che vi diamo con gioia la notizia che segue.

Infatti, con una mossa che è una sorpresa nella sorpresa, da adesso potete scaricare Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina gratuitamente da Epic Games Store: precisamente da questo indirizzo.

Perché una doppia sorpresa? Beh la prima perché, appunto, non è giovedì che è il giorno in cui vengono fatti gli annunci di giochi gratis. La seconda è che Assalto alla Rocca del Drago era un DLC di Borderlands 2.

Il contenuto aggiuntivo fu pubblicato nel 2013 come DLC a pagamento per il looter shooter di Gearbox, e mentre verrà ripubblicato in maniera autonoma per tutte le console, potete giocarlo gratis su PC.

Per chi, all’epoca, non avesse giocato il DLC, ecco cosa può aspettarsi dal titolo su Epic Games Store:

«La regina è stata catturata e il suo regno è in pericolo: solo tu e i tuoi amici potere riportare la pace in questa terra incantata ed eccentrica. Apriti la strada tra insidiose foreste, lugubri cripte e temibili fortezze, ma fai attenzione: la tua avventura può cambiare nel giro di un istante a causa degli allegri e caotici capricci di Tina. Tuffati in quest’epica avventura in stile gioco da tavolo e preparati per il combattimento fantasy della tua vita!»

Assalto alla Rocca del Drago fu un contenuto molto apprezzato per la sua genialità data dall’ispirazione a Dungeons & Dragons. Talmente tanto da spingere Gearbox a creare un nuovo spin-off autonomo, Tiny Tina’s Wonderland, che uscirà prossimamente.

