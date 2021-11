GOG vi regala un nuovo gioco gratis: è un action-adventure classico

GOG ha appena svelato una nuova gradita sorpresa per tutti gli utenti su PC: da oggi è possibile riscattare un nuovo gioco gratis e senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di Outcast 1.1, una versione rimasterizzata di un grande classico action-adventure uscito nel 1999: ricordiamo che è stato anche annunciato un sequel in uscita nei prossimi mesi.

I giocatori PC avranno dunque diritto a un nuovo titolo gratuito scaricabile, in aggiunta all’ultimo gioco gratis di Epic Games Store ancora riscattabile per pochi giorni.

Inoltre, gli utenti abbonati ad Amazon Prime per questo mese hanno anche la possibilità di scaricare ben 9 giochi gratis a novembre su PC.

Outcast 1.1 è stato rimasterizzato dagli sviluppatori utilizzando lo stesso codice sorgente del grande classico, per poi ottimizzarlo e migliorarlo graficamente per fare in modo che potesse girare perfettamente anche sui computer più moderni.

Il titolo fantascientifico è ambientato in un 2007 alternativo, dove il governo americano ha inviato una sonda in un mondo parallelo, ma che dopo essere stata danneggiata da una forma di vita aliena ha generato un buco nero che rischia di distruggere il pianeta: il protagonista di quest’avventura, Cutter Slade, viene dunque mandato in missione per salvare il mondo.

Outcast diventò in breve tempo uno dei migliori videogiochi usciti nel 1999 grazie a vasti continenti da esplorare, meccaniche di combattimento ben disegnate ed una trama memorabile.

Per un periodo limitato, questo storico action-adventure sci-fi potrà dunque essere vostro completamente gratis, senza che sia necessario fare alcun tipo di acquisto.

Per approfittare di questa promozione dello store GOG, non dovrete fare altro che fare procedere al seguente indirizzo, aggiungere il gioco al carrello e completare la transazione: Outcast 1.1 sarà vostro per sempre, e come bonus avrete inoltre accesso ad Outcast Classic.

L’offerta sarà valida fino al 15 novembre, ovvero fino all’inizio della prossima settimana: vi suggeriamo dunque di non farvi sfuggire questa occasione.

