Steam vi regala un nuovo gioco gratis (ed è uno storico FPS tattico)

Steam vi regala un nuovo gioco gratis, naturalmente per PC, la piattaforma su cui è operativo: si tratta di uno storico FPS tattico.

Quando si parla di giochi gratis, o quasi, non può che venire in mente Xbox Game Pass con la sua sterminata libreria.

Tuttavia, sono tanti i player ora attivi nel campo dei giveaway: basti pensare alle promozioni settimanali di Epic Games Store.

Fin dal 2018, queste ultime sono diventate un vero e proprio appuntamento irrinunciabile per i giocatori su PC.

Il nuovo titolo “coperto” da Steam altri non è che Arma Cold War Assault, uno storico sparatutto a sfondo tattico.

La promozione è attiva, per un periodo di tempo limitato, anche su GOG – lo store dei creatori di Cyberpunk 2077.

I giocatori potranno approfittarne in queste fasce di tempo:

dal 22 giugno, ore 19:00

fino al 24 giugno, ore 19:00

Il giveaway ha dunque una durata molto limitata, sebbene consenta di tenere poi per sempre il titolo riscattato.

Nonostante l’età (è del 2011), Arma Cold War Assault – che simula una Terza Guerra Mondiale con 20 missioni storia – ha ancora oggi una valutazione molto positiva su Steam.

Una bella chicca, insomma, per gli appassionati del genere che si siano persi questo instant classic per PC.

Di certo, un prodotto molto invitante per gli appassionati di sparatutto, a poche settimane dal reveal di Battlefield 2042.

Lo stesso titolo di DICE era stato anticipato da un’altra promozione, con cui ottenere Battlefield 4 gratis con un abbonamento ad Amazon Prime.

Se invece giocate su console, avete ancora qualche giorno per approfittare dei titoli proposti da PlayStation Plus per PS4 e PS5.