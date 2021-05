Steam vi regala un nuovo gioco gratis (e l’espansione), ma solo per poco

Steam ha deciso di fare un nuovo gradito regalo ai suoi utenti, offrendo gratis e per sempre un apprezzato gioco strategico di guerra.

Stiamo parlando di Company of Heroes 2, che da adesso è disponibile gratuitamente insieme alla relativa espansione Ardennes Assault, senza costi aggiuntivi.

Dopo che lo scorso weekend erano giocabili gratuitamente due sparatutto in prima persona, ecco dunque che il negozio di Valve ha deciso di fare un nuovo gradito regalo.

Company of Heroes 2, con l'espansione Ardennes Assault, è disponibile gratis su Steam.

Ricordiamo che il gioco di base Company of Heroes 2 include, oltre ad un’apprezzata campagna in single player, anche l’accesso all’Armata Rossa e la Wehrmacht per il multigiocatore online.

Ardennes Assault è invece un’espansione della campagna in giocatore singolo che include 18 scenari e che ci metterà nei panni della fazione delle US Forces, permettendoci di familiarizzare con loro.

In questa campagna saremo guidati ad affrontare l’Offensiva delle Ardenne, guidando le truppe americane nei salvataggi tattici e nell’affrontare un’offensiva a sorpresa messa in atto dall’esercito tedesco.

Le US Forces non saranno però disponibili nel multigiocatore, dato che dovranno essere acquistabili a parte, anche se per l’occasione potrete ottenerle con uno sconto del 75% sul prezzo finale.

Company of Heroes 2 e l’espansione Ardennes Assault sono invece disponibili gratis fino al 31 maggio, ore 19.00, ed una volta aggiunti alla vostra raccolta saranno vostri per sempre, senza costi aggiuntivi.

Potete approfittare di questa straordinaria promozione cliccando qui, così da poter riscoprire il sequel di un gioco strategico particolarmente apprezzato dai fan.

Per l’occasione sono inoltre disponibili tantissime offerte sul franchise, incluso il pacchetto completo del primo Company of Heroes con l’80% di sconto: su questa pagina potrete consultare voi stessi tutte le promozioni in corso.

