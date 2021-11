Steam vi regala due nuovi giochi gratis, ma solo per oggi

Steam continua a sorprendere i suoi utenti, decidendo di mettere a disposizione di tutti i giocatori PC altri due giochi gratis, riscattabili senza alcun costo aggiuntivo.

Solo per oggi potrete ottenere gratuitamente sullo store di Valve SteamWorld Dig 2 e Beholder, due titoli molto apprezzati dalla community ed in grado di soddisfare i diversi gusti dei giocatori.

Proprio ieri avevamo infatti segnalato la disponibilità di un nuovo titolo gratis, ma purtroppo la promozione è già terminata.

Valve ha però dovuto rendere ufficiale anche una brutta notizia: la console portatile Steam Deck è stata ufficialmente rinviata al 2022.

SteamWorld Dig 2 è un’avventura platform in stile metroidvania, realizzata da Image & Form Games: i giocatori dovranno esplorare le bellissime caverne alla ricerca di tesori, segreti e trappole.

Beholder è invece un particolarissimo strategico ambientato in un mondo distopico, dove potremo scegliere se denunciare tutti coloro che minacceranno l’autorità dello stato totalitario o se dimostrarci umani capaci di comprensione.

Questi due bellissimi giochi possiedono rispettivamente delle valutazioni complessive «Estremamente positiva» e «Molto positiva», rappresentando dunque alcuni dei titoli più apprezzati dagli utenti PC.

Solitamente sarebbero acquistabili rispettivamente per 19,99€ e 9,99€, ma solo per oggi potranno essere vostri senza spendere nemmeno un centesimo.

Per poter approfittare di queste promozioni e scaricare questi giochi gratis, non dovrete fare altro che dirigervi ai seguenti link e cliccare sul pulsante «Aggiungi all’account», naturalmente dopo esservi assicurati di aver effettuato il login:

Se avrete eseguito l’operazione correttamente, potrete già iniziare a scaricare i giochi gratis sul vostro dispositivo e saranno vostri per sempre.

Vi raccomandiamo però di fare in fretta, dato che questa promozione terminerà oggi 11 novembre alle ore 20.00 per SteamWorld Dig 2 e alle ore 19.00 per Beholder.

Ricordiamo inoltre che tra oggi e domani termineranno anche le follie di metà settimana disponibili sullo store: tra le tante offerte segnaliamo quella relativa a un JRPG apprezzato dagli utenti.