Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: c’è un apprezzato JRPG

Torna ancora una volta l’immancabile appuntamento con le follie di metà settimana di Steam, le attese promozioni infrasettimanali con le quali gli utenti PC potranno risparmiare grandi cifre.

Questa volta sono presenti tanti videogiochi particolarmente apprezzati dagli utenti, appartenenti a generi diversi ed adatti sia a chi preferisce giocare con un buon mouse gaming che a chi preferisce utilizzare i controller più classici.

Da oggi è inoltre possibile grazie a GOG scaricare gratis un grande classico action-adventure: la promozione sarà valida solo per una settimana.

Ancora per pochi giorni sarà inoltre possibile riscattare l’ultimo regalo gratuito di Epic Games Store: la prossima settimana ci sarà una brutta sorpresa.

Tra le tante nuove follie di metà settimana vogliamo segnalare in particolare Edge of Eternity, un JRPG molto interessante ideato da Midgar Studio con una storia avvincente e ricca di colpi di scena: questo titolo vi divertirà per più di 50 ore e potrà essere vostro con uno sconto del 40%.

Molto interessante anche l’offerta sul Chucklefish Strategy Bundle, un publisher ormai diventato sinonimo di garanzia per quanto riguarda il mercato indie: il pacchetto include Wargroove, Halfway e Pathway e vi permetterà di ottenere tutti e tre questi apprezzati strategici a soli 15,72€.

Se siete amanti dei giochi di ruolo strategici, suggeriamo anche di dare un’occhiata a Solasta Crown of the Magister: il titolo possiede una valutazione «Molto positiva» e potrà essere vostro con il 50% di sconto.

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutte le offerte infrasettimanali, così non potrete perdervi nemmeno una promozione:

Tutte le offerte termineranno tra l’11 e il 12 novembre, con l’unica eccezione della Thunderful World Sale che durerà fino al 17 novembre: suggeriamo dunque di guardare con attenzione le scadenze per i singoli prodotti.

Se desiderate invece riscattare tanti giochi gratis, non perdetevi gli ultimi regali di Amazon Prime Gaming per il mese di novembre.