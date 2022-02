Steam vi offre un nuovo gioco gratis per il weekend: è uno sparatutto sci-fi

Steam ha appena svelato un nuovo gioco gratis disponibile per tutto il fine settimana, che potete iniziare a scaricare da adesso sui vostri dispositivi per divertirvi con i vostri amici.

Gli amanti dei videogiochi con mouse gaming e tastiera da questo momento potranno dunque godersi uno sparatutto fantascientifico cooperativo, amatissimo dagli utenti dello store di Valve e che al momento possiede recensioni complessive estremamente positive.

Si tratta di Deep Rock Galactic, l’FPS con tostissimi nani spaziali che si è già recentemente fatto notare per essere stato incluso nella line-up di giochi gratis PlayStation Plus a gennaio.

La promozione fa parte dei nuovi affari del fine settimana e sarà possibile approfittare di uno sconto del 50% sul prezzo finale durante la prova gratuita già disponibile.

In questa produzione di Ghost Ship Games potrete giocare da soli in compagnia di altri 3 amici in ambientati generati proceduralmente che potrete distruggere totalmente, affrontando allo stesso tempo orde di mostri infiniti.

I giocatori potranno completare questa avventura nel modo che preferiscono, scavando fino a raggiungere il loro obiettivo o costruire una rete intricata esplorando tutte le ambientazioni possibili.

Se volete provare gratuitamente Deep Rock Galactic, vi servirà unicamente un account Steam: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e cliccare sul pulsante «Avvia gioco» per procedere con la prova gratuita.

Potete giocare a questo sparatutto fantascientifico per tutto il fine settimana fino a lunedì 28 febbraio, senza limiti e insieme a tutti i vostri compagni di gioco.

Se vorrete invece farlo vostro per sempre, avrete tempo fino al 7 marzo per acquistare Deep Rock Galactic a soli 14,99€, grazie allo sconto del 50%.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Valve è ormai pronta al lancio della sua nuova console: potete già controllare tutti i vostri giochi compatibili con Steam Deck.

Grazie a Steam Fest potrete inoltre provare oltre 100 nuovi giochi gratis in arrivo: l’iniziativa sarà disponibile fino alla fine del mese.