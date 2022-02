Steam Deck è pronto al lancio: oggi potete scoprire tutti i giochi compatibili

Dopo tanti mesi di attesa, Steam Deck, la console ibrida realizzata da Valve, è finalmente pronta al lancio e si prepara a entrare nelle case di tanti appassionati del gaming su PC.

Per preparare tutti i suoi utenti al lancio della piattaforma simile a Nintendo Switch, Steam ha appena rilasciato una nuova utilissima funzione: adesso potete consultare con un semplice clic tutti i giochi compatibili con la nuova console.

Valve aveva infatti già inaugurato la lista con i primi giochi «Verified», che consentiva di scoprire in pochi semplici passi la compatibilità di un titolo presente nella nostra libreria, ma adesso il processo è stato reso ancora più semplice.

Purtroppo non è stata infatti garantita la compatibilità con tutti i giochi a causa del sistema operativo basato su Linux: non tutte le produzioni sono infatti in grado di supportare il nuovo OS e sarà necessario che siano gli sviluppatori a intervenire.

Grazie alla nuova funzionalità di Steam sarà però possibile controllare in pochissimi secondi quali giochi in nostro possesso sono ufficialmente supportati dalla nuova console ibrida.

Non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, naturalmente dopo esservi assicurati di aver eseguito il login, per lasciare che lo store ideato da Valve vi dia tutte le informazioni necessarie sul vostro catalogo.

Steam ha infatti separato i giochi compatibili in due categorie: i titoli «verificati» non richiederanno alcun tipo di modifica da parte dell’utente e sono perfettamente giocabili sulla console ibrida, mentre i titoli «giocabili» funzioneranno comunque correttamente, ma potrebbe essere necessario smanettare con le impostazioni per migliorarne l’esperienza.

Scorrendo più in basso, sarà invece possibile consultare la lista dei giochi presenti nella vostra libreria che non sono attualmente compatibili con Steam Deck, nella maggior parte dei casi a causa del sistema anti-cheat implementato, oltre a segnalare quanti altri giochi non sono stati attualmente verificati da Valve.

La lista continua infatti a essere in continuo aggiornamento, dunque è possibile che un titolo presente nel vostro catalogo non sia ancora stato testato dagli autori della console rivale di Nintendo Switch: in ogni caso, si tratta di uno strumento molto utile per tenere sempre sotto controllo il nostro catalogo, in attesa del lancio della console ibrida.

Segnaliamo che le dimensioni della nuova piattaforma ibrida sono davvero enormi, come dimostrato nelle prime foto di comparazione: potrebbe dunque rivelarsi più ingombrante del previsto.