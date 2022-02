Steam Next Fest vi fa provare oltre 100 nuovi giochi gratis, da adesso!

La piattaforma di Valve è sempre prolifica in quanto a sconti, offerte ed eventi, e l’ultimo della lista è Steam Next Fest.

Lo store digitale più famoso del mondo per quanto riguarda il mondo PC si avvia verso un nuovo evento, nel quale i giocatori potranno provare tantissimi nuovi titoli.

Giochi che, a breve, potranno essere giocati anche sulla nuovissima console portatile, che finalmente ha una data di uscita definitiva.

Steam Deck è davvero enorme, e per essere una console portatile in molti si stanno chiedendo quanto possa essere comoda alla fine della fiera.

A sorpresa, Valve ha lanciato la nuova edizione di Steam Next Fest, un evento perfetto per scoprire quelli che saranno i prossimi videogiochi in arrivo.

Come riporta VCG, l’evento durerà per una intera settimana, dal 21 al 28 febbraio alle ore 19.00, e in questo periodo ci saranno molti videogiochi inediti.

Insieme ad una serie di stream degli sviluppatori, che racconteranno ai giocatori di tutto il mondo tutti i prossimi progetti in arrivo, sarà possibile provare tantissime demo.

Ci saranno oltre 100 giochi gratis da provare, con l’obiettivo di scoprire quali saranno i prossimi da attendere con ansia per acquistarli appena usciranno.

Steam Next Fest era conosciuto prima come Steam Game Festival, e nel 2019 debuttò come una sorta di spin-off dei The Game Awards di quell’anno.

La piattaforma è stata recentemente travolta da Lost Ark, il nuovo titolo di Amazon che è diventato in brevissimo tempo uno dei giochi più giocati di sempre.

A proposito di giochi gratis, nel frattempo Xbox non risparmia colpi con il suo Game Pass, perché anche a marzo la lista sarà davvero corposa.

Per non parlare di Epic Games Store, la cui tradizione è ormai fortissima e consolidata da tantissimi anni.