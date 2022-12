Steam vi offre ben 5 giochi gratis per il fine settimana: ci sono grandi sparatutto

Anche per questo fine settimana, Steam ha deciso di rinnovare le consuete promozioni per il weekend gratuito: da questo momento potrete scaricare tanti giochi gratis appositamente selezionati e senza alcun costo aggiuntivo.

Questo fine settimana potete infatti scaricare sui vostri dispositivi ben 5 titoli selezionati, che includono anche alcuni grandi sparatutto: tra i nuovi omaggi troverete, per esempio, anche Battlefield 2042, lo shooter futuristico recentemente aggiunto anche su Xbox Game Pass Ultimate (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon).

Dopo essere già stato offerto in omaggio per il fine settimana anche su Xbox, potrete dunque provare l’ambizioso sparatutto futuristico anche su Steam, giusto in tempo per scoprire senza alcun acquisto la Stagione 3 del titolo.

Ma ovviamente si tratta soltanto di uno dei numerosi omaggi offerti dallo store di Valve per il fine settimana: troverete infatti non solo altri due sparatutto, ma anche due titoli decisamente più particolari, ugualmente votati per giornate divertenti in compagnia dei vostri amici.

Su Steam potrete infatti scaricare gratuitamente anche Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, l’amatissimo sparatutto tattico a squadre di casa Ubisoft, e Hell Let Loose, uno shooter in prima persona ambientato su vasti campi di battaglia con 100 giocatori e con una strategia in tempo reale.

Inoltre, l’offerta del fine settimana include anche Secret Neighbor, lo spin-off multiplayer della celebre serie Hello Neighbor, e anche l’intrigante Witch It, un multigiocatore basato sul nascondino con streghe, incantesimi e tanto divertimento.

Potete iniziare a scaricare tutti i nuovi giochi gratis del fine settimana da questo momento: basterà essere solo in possesso di un account Steam e seguire le pagine ufficiali che vi riporteremo di seguito.

Ricordiamo che per tutto il periodo della prova potrete anche approfittare di offerte speciali e fare vostri i giochi per sempre: vi raccomandiamo di consultare accuratamente anche la data di scadenza della prova, dato che ogni titolo possiede specifiche diverse.

Se siete invece interessati a recuperare giochi gratis su PC che possano essere vostri per sempre, vi ricordiamo che sono già disponibili gli omaggi mensili di Prime Gaming e i nuovi regali settimanali di Epic Games Store.

Non dimenticatevi inoltre di partecipare al giveaway offerto da Steam e The Game Awards 2022: seguendo la nuova cerimonia di premiazione potreste infatti vincere una Steam Deck al minuto!