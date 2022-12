Prime Gaming, disponibili da ora i giochi gratis di dicembre

Da questo momento sono ufficialmente disponibili per il download tutti i nuovi giochi gratis di Prime Gaming offerti per il mese di dicembre: tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno dunque approfittare di tanti nuovi titoli da provare sul proprio PC.

Ricordiamo ovviamente che Prime Gaming è soltanto uno dei numerosi vantaggi che il servizio di abbonamento Prime offre ai propri utenti abbonati (trovate tutti i dettagli su Amazon), ma che per i giocatori è sicuramente una delle maggiori attrattive per via della propria offerta di titoli mensili riscattabili gratuitamente e giocabili per sempre.

La line-up del mese è stata svelata ufficialmente soltanto lo scorso mercoledì, confermando anche le anticipazioni arrivate questo lunedì e che vi offrirà per il download già da questo momento ben 8 nuovi giochi gratis.

Tra i nuovi giochi gratis più interessanti non possiamo non segnalarvi Quake, il leggendario sparatutto in prima persona realizzato da id Software e che oggi potrete scaricare senza alcun ulteriore costo aggiuntivo.

Ovviamente questo è soltanto uno dei tanti nuovi interessanti titoli offerti in omaggio questo mese: di seguito vi riproporremo dunque la lista completa di giochi gratis che potete riscattare già da ora su Prime Gaming.

Banners of Ruin

Brothers: A Tale of Two Sons

Desert Child

Doors: Paradox

Quake

Ross Riddle 2: Werewolf Shadow

Spinch

The Amazing American Circus

Tutti i nuovi giochi gratis saranno riscattabili grazie all’apposita Amazon Games App, con sole due eccezioni: Quake necessiterà di un account su Epic Games Store, mentre Ross Riddle 2 andrà riscattato tramite Legacy Games. In entrambi i casi, non sarà comunque necessario fare alcun acquisto aggiuntivo, ma soltanto seguire le apposite istruzioni.

Potete riscattare fin da subito i vostri nuovi regali dirigendovi alla pagina ufficiale di Prime Gaming al seguente indirizzo, cliccando sulla scheda dedicata ai giochi e seguendo le semplici istruzioni: in pochi clic avrete a disposizione ben 8 nuovi giochi gratis.

Ricordiamo che l’offerta di Amazon vi permetterà anche di accedere a contenuti aggiuntivi dedicati ai vostri videogiochi preferiti: questo mese sono disponibili, solo per fare alcuni esempi, bonus dedicati a FIFA 23, GTA Online, League of Legends, Roblox, Rainbow Six Siege e Red Dead Online.

E se avete ancora voglia di ulteriori giochi gratis su PC, vi ricordiamo che da poche ore sono ufficialmente disponibili anche i nuovi omaggi settimanali offerti da Epic Games Store. Inoltre, se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass, ricordiamo che sono già disponibili a sorpresa ben 3 nuovi titoli da scaricare gratuitamente.