Steam vi offre 4 nuovi giochi gratis per il weekend: c’è un big Bethesda

Steam ha deciso di proporre a tutti i suoi utenti alcuni nuovi graditi omaggi: a partire da adesso, i giocatori potranno scaricare ben 4 giochi gratis e divertirsi per tutto il fine settimana, senza alcun costo aggiuntivo.

Tra questi c’è anche un grande titolo multiplayer realizzato da Bethesda, offerto per celebrare il 25esimo anniversario della saga: stiamo naturalmente parlando di Fallout 76, che adesso potrà essere provato anche da chi non è iscritto a Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon).

Il multiplayer di Bethesda è infatti attualmente disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme, oltre a essere uno dei tanti giochi gratis offerti su Prime Gaming per il mese di ottobre, anche se nell’edizione per Microsoft Store: adesso anche su Steam avrete la possibilità di provarlo senza dover spendere un centesimo.

Ovviamente non si tratta però dell’unico titolo in omaggio per il fine settimana: il negozio digitale di Valve vi offre infatti anche la possibilità di provare Humankind, Mordhau e Barotrauma, scaricabili già da adesso sui vostri PC.

La promozione dedicata a Humankind è sicuramente una delle più interessanti del fine settimana, dato che si tratta della prima volta che il titolo viene proposto gratuitamente: la produzione di Amplitude e SEGA vi permetterà di riscrivere la storia e plasmare una civiltà unica, a vostra immagine e somiglianza.

Mordhau è invece un divertente slasher multiplayer a tema medievale, dove potrete divertirvi a partecipare in assedi e scontri particolarmente brutali; infine, Barotrauma è un survival giocabile in cooperativa con elementi horror che vi porterà all’interno di un sottomarino, dove sarà importante collaborare e pianificare ogni singola mossa per sopravvivere.

Potete scaricare tutti i nuovi giochi gratis del weekend di Steam direttamente tramite le pagine ufficiali dei prodotti sullo store digitale, che vi riproporremo per comodità qui di seguito:

Ricordiamo che la prova gratuita sarà naturalmente disponibile solo per il corso di tutto il fine settimana, ma potrete scegliere di fare vostri permanentemente tutti i giochi offerti grazie a generosi sconti, visibili direttamente sulle pagine ufficiali.

E se siete alla ricerca di altri omaggi gratuiti su PC, vi ricordiamo che potete già riscattare due giochi gratis davvero “heavy metal” su Epic Games Store.