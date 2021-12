Steam, svelati i nuovi affari del fine settimana: c’è un recente open world

Con l’arrivo del weekend non potevano certo mancare i nuovi affari del fine settimana di Steam, le attese promozioni sui migliori titoli disponibili su PC per divertirsi a prezzi ridotti.

I nuovi affari del fine settimana sono numerosi e permetteranno di risparmiare su grandi titoli, tra i quali vogliamo segnalarvi fin da subito Biomutant, l’apprezzato originale open world pubblicato da THQ Nordic.

Queste offerte accompagneranno dunque le ultime follie di metà settimana dello store di Valve, tra le quali è disponibile anche un altro open world multiplayer in esclusiva su Xbox.

La nuova proposta è invece dedicata agli amanti dei giochi in solitaria, dato che si tratta di un’avventura nella quale non è inclusa alcuna componente multigiocatore e ricca di attività da svolgere.

Biomutant proietterà infatti i giocatori in un nuovo mondo post-apocalittico tutto da esplorare, nella quale interpreteremo una creatura geneticamente modificata in grado di forgiare nuove alleanze e utilizzare grandi poteri e mosse di combattimento.

Questa interessantissima produzione potrà essere vostra con un generoso sconto del 50%: potrete dunque già acquistarlo a meno di 30€.

Nel caso vogliate invece emozionarvi con una storia cupa ma ben narrata, allora vi segnaliamo anche l’imperdibile promozione su A Plague Tale Innocence, dove potrete seguire l’avventura di due fratelli inseguiti dall’inquisizione attraverso villaggi infestati dalla peste.

Oggi il titolo di Asobo Studio potrà essere vostro a soli 9,99€: Steam ha infatti deciso di scontare il prodotto con un generosissimo 75%.

Per gli amanti dei giochi di ruolo vogliamo anche segnalare le incredibili offerte su Pathfinder Kingmaker e Outward: potrete anche scegliere di acquistare entrambi i titoli e tutti i loro contenuti aggiuntivi in un imperdibile bundle al 58%.

Non si tratta però delle uniche offerte attive su Steam per il weekend: di seguito vi riepilogheremo tutti gli affari del fine settimana, con i relativi link per accedere alle promozioni.

Tutte le offerte termineranno ufficialmente lunedì 6 dicembre, dunque non dimenticatevi di consultare accuratamente le promozioni valide per il fine settimana.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Valve sta attualmente concentrando tutte le proprie forze sulla produzione di Steam Deck, una console portatile per la quale sta venendo sviluppato un nuovo gioco dedicato, che avrà la priorità perfino su Half-Life 3.

La compagnia ha comunque chiarito che su Steam Deck non arriveranno giochi esclusivi: si tratta dunque solo di una produzione destinata a sfruttare adeguatamente tutto quello che sarà il potenziale della console.