Steam, svelati i nuovi affari del fine settimana: c’è un grande action stealth

Anche questo weekend torna, come di consueto, l’appuntamento con gli affari del fine settimana di Steam, l’immancabile selezione di offerte sui migliori titoli disponibili per il popolare negozio digitale su PC.

Questa volta tra i protagonisti dei nuovi saldi del weekend è possibile trovare uno dei giochi action stealth più amati dalla community: stiamo parlando di Hitman 2, il bellissimo secondo capitolo di IO Interactive.

Una delle nuove release sullo store digitale che si è fatta notare è il videogioco di Squid Game, completamente gratuito e già diventato un fenomeno di Twitch.

Un altro titolo che ha conquistato il pubblico è invece il videogioco pubblicato da Amazon, New World: un nuovo glitch scoperto dalla community permette di annullare il ban degli account Steam.

Hitman 2 metterà i giocatori nei panni del letale Agente 47 in un emozionante thriller di spionaggio: l’assassino potrà studiare metodi creativi per eliminare i suoi obiettivi, il tutto senza attirare troppo l’attenzione.

Oggi il secondo capitolo di IO Interactive potrà essere vostro con un incredibile sconto dell’80%, sia che scegliate di procurarvi l’edizione Gold che quella standard: se avrete comunque voglia di provarlo prima dell’acquisto, potrete scaricare senza alcun costo lo Starter Pack, mettendovi alla prova con la prima missione del gioco.

Cambiando completamente genere videoludico, potrete anche approfittare dei grandiosi sconti sui giochi di corsa pubblicati da THQ Nordic: per esempio, potrete acquistare Wreckfest con uno sconto del 60%, o recuperare tutti i capitoli del franchise MX vs ATV in un pacchetto completo all’83% in meno.

Un’altra offerta molto interessante è quella riguardante Risk of Rain 2, uno sparatutto roguelite in terza persona in offerta con uno sconto del 40%: il titolo possiede attualmente una valutazione «Estremamente positiva» su Steam, il che lo rende uno dei giochi più apprezzati di sempre dalla community.

Naturalmente non si tratta degli unici saldi messi a disposizione: di seguito potrete trovare tutti gli affari del fine settimana di Steam, con i relativi link per consultare le pagine ufficiali dei prodotti e procedere all’eventuale acquisto:

Tutte le offerte del weekend di Steam termineranno ufficialmente lunedì 8 novembre: avrete dunque tempo fino all’inizio della prossima settimana per approfittare di queste occasioni.

Ricordiamo che fino a tale data avrete anche la possibilità di approfittare dello sconto su un popolare titolo con violente battaglie, protagonista delle follie di metà settimana.

Pur non essendo parte delle attuali promozioni di Steam, se volete provare qualcosa di unico potreste anche voler prendere in considerazione un nuovo gioco incredibilmente rilassante.

In ogni caso, ricordiamo che tutti i titoli acquistati sullo store amplieranno automaticamente il vostro catalogo di giochi su Steam Deck: recentemente la console portatile ha mostrato in azione un’esclusiva PlayStation.