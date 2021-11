Steam, svelati i nuovi affari del fine settimana: c’è un gioco cyberpunk

Come ogni fine settimana non può mancare, puntuale come sempre, l’appuntamento con i nuovi affari del fine settimana di Steam, le attese promozioni del weekend su molti dei giochi più popolari nella community PC.

Tra i tanti sconti, uno dei titoli più interessanti è sicuramente l’esclusiva Xbox The Ascent, il GDR a tema cyberpunk disponibile anche su Game Pass Ultimate.

Proprio Xbox ha deciso di offrire tre nuovi giochi gratis da giocare nel fine settimana: tra questi c’è anche un apprezzato metroidvania.

Uno degli affari del fine settimana è Barotrauma, un particolarissimo survival con temi horror disponibile gratuitamente per tutto il weekend.

The Ascent è invece uno spettacolare GDR d’azione con visuale isometrica ambientato in un mondo cyberpunk, affrontabile sia da soli che in compagnia dei vostri amici.

Oltre ad essere incluso nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, potrete scegliere di acquistarlo su Steam e farlo vostro per sempre: grazie agli affari del fine settimana potrete dunque ottenerlo con uno sconto del 22%.

Per gli appassionati di anime e manga segnaliamo inoltre le interessantissime offerte su tutto il franchise di One Piece, con sconti che possono arrivare fino all’85%: ad esempio, sarete in grado di acquistare One Piece Pirate Warriors 4 a soli 14,99€.

Su Steam potrete inoltre recuperare a un prezzo conveniente l’apprezzato tower defense Orcs Must Die 3, dove dovrete assicurarvi di riuscire ad uccidere in modi creativi tutte le orde di orchi e sopravvivere al loro assalto: potrà essere vostro con lo sconto del 25%.

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutti gli affari del fine settimana attualmente disponibili su Steam, con i relativi link per consultare le offerte e procedere all’eventuale acquisto:

Tutte le offerte del weekend di Steam termineranno ufficialmente lunedì 15 novembre alle ore 19.00: vi raccomandiamo dunque di consultare accuratamente tutte le promozioni per non farvi sfuggire nemmeno un’occasione.

Vi ricordiamo inoltre che tutti i titoli acquistati saranno compatibili con Steam Deck, l’attesa console portatile di Valve che è stata rinviata al 2022.