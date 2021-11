Steam, il nuovo gioco gratis del fine settimana vi sfiderà a sopravvivere

Negli ultimi giorni Steam ha dimostrato di essere particolarmente generoso nei confronti dei suoi utenti, e sembra proprio che i suoi omaggi non abbiano intenzione di terminare qui.

Gli utenti che amano giocare con un buon mouse gaming e tastiera per tutto il fine settimana potranno infatti scaricare un nuovo gioco gratis, disponibile per tutto il fine settimana.

Nella giornata di ieri è stato inoltre possibile riscattare gratis due nuovi giochi: la promozione è ormai terminata, ma si è trattato di un graditissimo regalo fatto dallo store di Valve ai propri utenti.

Anche Xbox ha deciso di festeggiare il weekend con nuovi giochi gratis da scaricare: sono disponibili tre nuovi titoli senza costi aggiuntivi, tra i quali c’è un apprezzato metroidvania.

Per quanto riguarda Steam, lo store di Valve ha svelato che durante questo weekend potrete scaricare gratuitamente Barotrauma, il simulatore ambientato in un sottomarino con elementi sci-fi e survival horror co-op 2D.

Gli sviluppatori hanno ammesso che il titolo è stato ispirato da giochi come FTL Faster Than Light, Dwarf Fortress e Space Station 13: si tratta di una produzione che spingerà a collaborare per sopravvivere alla minaccia dei mostri alieni su un nuovo pianeta.

Barotrauma è stato studiato per poter essere giocato in multiplayer da 2 a 16 giocatori, con la possibilità di occupare gli slot mancanti con i bot: si tratta dunque di un’ottima opportunità per potervi divertire con i vostri amici.

Le mappe e le missioni saranno generate proceduralmente, rendendo dunque quella di Barotrauma un’esperienza potenzialmente infinita, con tantissimi modi da scoprire per divertirsi e per morire.

Attualmente il titolo è ancora in fase di sviluppo ed è disponibile in fase di accesso anticipato, ma solo per questo weekend sarete in grado di giocarci gratis: per farlo non dovrete fare altro che dirigervi al seguente link e cliccare sul pulsante «Avvia gioco».

La prova sarà disponibile soltanto per tre giorni a partire da oggi: se deciderete di volerlo fare vostro per sempre, segnaliamo che si tratta di uno dei giochi attualmente in promozione per gli affari del fine settimana e che potrete acquistarlo al 75% in meno.

Se invece cercate giochi gratis da fare vostri per sempre, non dimenticatevi di riscattare gli ultimi regali di Epic Games Store.