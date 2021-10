Steam, svelati i nuovi affari del fine settimana: c’è un amato zelda-like

Come ogni weekend, Steam ha reso disponibili sul proprio negozio i nuovi affari del fine settimana, l’atteso appuntamento per risparmiare su alcuni dei titoli più apprezzati su PC.

Questa settimana sono disponibili tantissime produzioni indipendenti particolarmente apprezzate dai giocatori con mouse gaming e tastiera, appartenenti a tanti generi diversi tra loro.

Ricordiamo inoltre che potrete scaricare i nuovi giochi gratis del fine settimana su Steam: tra questi ce n’è uno che vi permetterà di combattere pericolosi alieni.

Inoltre, avete ancora poche ore a disposizione per poter approfittare delle follie di metà settimana: tra queste è disponibile anche un capitolo di un’amata saga futuristica.

La promozione più interessante tra quelle proposte è sicuramente quella riguardante Death’s Door, un amato Zelda-like pubblicato da Devolver Digital e lanciato solamente a luglio, disponibile oggi al 20% in meno.

In questo titolo si dovranno esplorare tanti dungeon ed affrontare orde di bestie e semidei utilizzando armi, frecce e gli incantesimi a nostra disposizione, provando a svelare un oscuro mistero.

Gli utenti vorranno inoltre tenere in forte considerazione gli sconti del publisher 11 bit studios: potrete risparmiare fino all’85% su tanti amati titoli indipendenti come Frostpunk e Children of Morta.

Se siete invece amanti dei giochi da tavolo, non potrete non dare un’occhiata ai saldi di Asmodee Digital, che vi permetteranno di approfittare di sconti fino all’80% sulle riproduzioni videoludiche dei più amati board game, come Ticket to Ride e Carcassonne.

Naturalmente non si tratta però degli unici sconti disponibili: di seguito vi riepilogheremo tutti gli affari del fine settimana disponibili su Steam, offrendovi i relativi link per consultare manualmente le offerte.

Tutte le offerte termineranno lunedì 11 ottobre, con l’unica eccezione della promozione dedicata a 11 bit studios, che invece sarà disponibile online fino al 14 ottobre.

Naturalmente tutti i titoli saranno compatibili con l’imminente console portatile Steam Deck: se siete curiosi di scoprire le sue prestazioni più da vicino, potete osservare come ci gira The Witcher 3.

Nonostante la sua natura di piattaforma ibrida, Valve ha voluto chiarire che Steam Deck non è davvero un PC, chiedendo ai suoi utenti di non smontare la console per impedire danni irreparabili.

Su Steam è da poco disponibile anche eFootball, il nuovo simulatore calcistico di Konami: il lancio non è però andato nel migliore dei modi, al punto da essere diventato in breve tempo il gioco più odiato di sempre sullo store.