Steam regala nuovi giochi gratis per il weekend (e si combattono gli alieni)

Steam ha svelato i nuovi giochi gratis per il fine settimana, disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti in possesso di un account sullo store di Valve.

Tra questi è disponibile anche un gioco strategico realizzato dagli autori di XCOM: anche in questa occasione, come da tradizione, si dovrà affrontare una pericolosa minaccia aliena.

La compagnia si sta inoltre preparando al lancio di Steam Deck, l’ibrido tra console e PC in grado di far girare i giochi disponibili su PC: recentemente è stato mostrato in azione anche The Witcher 3.

Nonostante la peculiarità della console, Valve ha però ribadito che non si tratta di un vero PC personalizzabile, chiedendo ai suoi utenti di non smontarla per evitare danni irreparabili.

I giocatori Steam potranno dunque scaricare da oggi Phoenix Point Year One Edition, l’edizione definitiva del gioco strategico realizzato dagli autori di XCOM, che include anche i DLC usciti in precedenza.

In questo titolo dovrete guidare il Progetto Phoenix, un’organizzazione segreta con le migliori menti e i soldati più forti rimasti sulla Terra, con l’obiettivo di respingere una razza mutante aliena.

In alternativa, su Steam potrete scaricare gratis anche Super Mega Baseball 3, il terzo capitolo dell’apprezzata simulazione sportiva pubblicata da Electronic Arts.

Questo gioco permetterà dunque di competere nei migliori campionati di baseball, offrendo una simulazione unica nel suo genere per i giocatori PC.

Di seguito troverete i link alle pagine ufficiali dei giochi gratis offerti da Steam per il fine settimana, così da poter procedere subito al download sul vostro dispositivo:

Nel caso desideriate fare vostri per sempre questi giochi, potete inoltre approfittare di uno sconto del 50% su entrambi i prodotti per un periodo limitato.

A proposito di sconti, vi ricordiamo che avete ancora poche ore a disposizione per risparmiare sulle follie di metà settimana, che includono anche un capitolo di un’amata saga futuristica.

Il nuovo gioco di Amazon, New World, si è rivelato essere un grande successo su Steam, totalizzando numeri davvero impressionanti.

Discorso diverso invece per eFootball, il successore di PES, che è diventato in breve tempo il gioco più odiato di sempre su Steam: un primato che persiste ancora oggi.