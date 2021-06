Xbox Store, sconti fino al 90%: c’è Football Manager 2021

Come ogni martedì è arrivato puntuale l’appuntamento con il rinnovo delle Promozioni Gold su Xbox Store, che consentono agli utenti della console di casa Microsoft di risparmiare su alcuni dei giochi più richiesti su Xbox Series X|S e Xbox One.

I Deals With Gold sono solo una delle tante promozioni riservate esclusivamente agli abbonati Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate: in quest’occasione potrete risparmiare fino all’80% su diversi titoli.

La scorsa settimana è stata particolarmente interessante per gli appassionati di Warhammer, dato che oltre al rinnovo delle offerte per gli abbonati sono stati resi disponibili sconti sulla saga videoludica.

Questi giorni saranno comunque particolarmente ricchi di sconti per gli utenti Xbox, dato che stanno ancora proseguendo gli incredibili Deals Unlocked, con offerte imperdibili su tantissimi big.

Sono ripartite le Promozioni Gold su Xbox Store.

In aggiunta ai già citati Deals Unlocked, sono dunque ripartite oggi le Promozioni Gold su Xbox Store, tra le quali segnaliamo la presenza di Football Manager 2021 Xbox Edition, un’edizione semplificata dello storico manager calcistica ed adattata per funzionare adeguatamente sulla console di casa Microsoft.

La Xbox Edition di Football Manager 2021, che ricordiamo essere comunque attualmente inclusa all’interno di Xbox Game Pass, è disponibile con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

Particolarmente interessante anche la promozione dedicata ad ARK: Survival Evolved, il gioco di sopravvivenza in multiplayer molto apprezzato dai fan in tutto il mondo, in cui dovremo cacciare, costruire oggetti e fare del nostro meglio per poter addestrare anche i dinosauri che abitano la misteriosa isola.

Potrete acquistare l’edizione standard del gioco con l’80% di sconto, ma potrete risparmiare anche il 60% sul Season Pass ed il 15% sul Genesis Season Pass, oltre ad acquistare la Survival Edition risparmiando il 10% sul prezzo di listino.

L’offerta invece sicuramente più vantaggiosa è quella che riguarda Felix The Reaper, una commedia romantica di Daedalic Entertainment sulla vita della Morte.

Si tratta di un gioco di avventura e puzzle 3D con una storia macabramente dolce, che potrete fare vostra spendendo solamente 1,49€ grazie allo sconto del 90% sul prezzo di listino.

Di seguito vi proporremo una nostra selezione dei giochi attualmente disponibili in offerta su Xbox Store grazie alle Promozioni Gold:

Football Manager 2021 Xbox Edition

ARK: Survival Evolved

Felix The Reaper

Call of Cthulhu

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues

Metro Exodus Gold Edition

Metro Redux Bundle

NBA 2K21

PGA Tour 2K21 Digital Deluxe

Risk of Rain 1+2 Bundle

SnowRunner – Premium Edition

Sword of the Necromancer

Per consultare voi stessi la lista completa dei giochi attualmente in offerta su Xbox Store, potete cliccare qui per vedere tutte le promozioni in corso, inclusi anche i già citati Deals Unlocked che dureranno ancora fino a venerdì 18 giugno.

Le nuove Promozioni Gold termineranno invece martedì 22 giugno: durante questa giornata arriveranno infatti le nuove imperdibili offerte riservate agli abbonati.

Gli ultimi giorni sono stati sicuramente importanti per Xbox, dopo aver svolto la conferenza E3 2021 insieme a Bethesda, all’interno della quale è stata ribadita la grande importanza di Xbox Game Pass.

Uno dei reveal più importanti è stato sicuramente Starfield, la nuova IP di Bethesda di cui Todd Howard ha recentemente svelato nuovi dettagli.

Ha impressionato in particolar modo anche la presentazione di Forza Horizon 5, che ha rappresentato un vero e proprio primo assaggio di next-gen su Xbox Series X.