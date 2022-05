Steam svela le nuove follie di metà settimana: si celebra lo Star Wars Day

Il 4 maggio è un giorno molto importante per i fan della saga di Guerre Stellari: si tratta infatti dello Star Wars Day, che anche Steam ha deciso di festeggiare come parte delle sue nuove follie di metà settimana.

Questo significa che fino alla fine della settimana sarà possibile approfittare di tanti imperdibili sconti sui migliori giochi della saga: sfortunatamente è attualmente assente il recentissimo LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (che potete acquistare in offerta su Amazon), ma potrete comunque approfittare di prezzi ridotti su tanti altri capitoli.

Grazie alla svendita «May the 4th be with you», potrete infatti approfittare di sconti fino all’80% sui più amati videogiochi dedicati a Guerre Stellari, come Jedi Fallen Order, Battlefront II e Squadrons.

Sarà anche possibile approfittare di sconti su grandi classici, come i capitoli di Knights of the Old Republic, The Force Unleashed e altri episodi della serie LEGO Star Wars.

Anche un altro importantissimo franchise multimediale si è però reso protagonista delle nuove follie di metà settimana: stiamo parlando naturalmente di Il Signore degli Anelli, che grazie alla svendita di Steam «Spring in the Shire» vi consentirà di acquistare le migliori produzioni a tema di WB Games.

Potrete approfittare di riduzioni di prezzo fino all’85% su amatissimi capitoli come L’Ombra della Guerra e L’Ombra di Mordor, le rispettive espansioni e anche acquistare i giochi LEGO a tema Lord of the Rings e The Hobbit a prezzi imperdibili.

Steam ha anche rivelato una svendita interamente dedicata ai giochi in stile roguelike e roguelite, dove sarà possibile approfittare di imperdibili offerte sui più amati capitoli del genere: un occasione imperdibile per recuperare capolavori come Sekiro, la saga di Nioh e Hollow Knight.

Di seguito vi segnaleremo dunque tutte le follie di metà settimana attualmente disponibili, raccomandandovi però di controllare accuratamente le rispettive date di scadenza: le offerte Going Rogue termineranno infatti il 9 maggio, mentre tutte le altre promozioni resteranno disponibili fino al 5 e al 6 magio.

Ricordiamo che Sekiro era anche uno dei giochi precedentemente disponibili in offerta già durante le precedenti follie di metà settimana: lo sconto sarà dunque disponibile ancora per qualche giorno.

In questi giorni i fan hanno potuto inoltre scoprire una graditissima sorpresa: Steam e Bethesda hanno infatti messo a disposizione 3 amatissimi giochi gratis, per sempre e senza alcun costo aggiuntivo.

Ricordiamo che potrete utilizzare tutti i titoli in offerta anche su Steam Deck, la console portatile di Valve che ha già ben 2400 giochi ufficialmente compatibili.