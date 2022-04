Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è un amatissimo soulslike

In attesa che arrivi ufficialmente il fine settimana, con le conseguenti promozioni dedicate, Steam propone ai suoi utenti le nuove follie di metà settimana, che offriranno solo per poche ore la possibilità di risparmiare sui giochi più amati.

Tra i nuovi sconti dello store di Valve ci sono tante proposte molto interessanti, tra le quali vale la pena di segnalarne una dedicata a tutti i giocatori che hanno amato esplorare l’Interregno di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition su Amazon).

I fan adesso avranno infatti tutto il tempo per godersi un altro amatissimo soulslike di FromSoftware: stiamo parlando di Sekiro Shadows Die Twice, il capolavoro che si è guadagnato il rispettivo premio GOTY di The Game Awards.

L’appositamente rinominata GOTY Edition è acquistabile da questo momento a soli 29,99€ grazie allo sconto del 50%: a differenza delle altre follie di metà settimana, avrete tempo fino al 9 maggio per fare vostro questo grande soulslike.

Cambiando invece completamente genere, un’altra offerta molto interessante che vi consigliamo di consultare è sicuramente quella dedicata al franchise di The Walking Dead, con particolare enfasi sulla serie di avventure grafiche ideate da Telltale Games, che celebrano il loro decimo anniversario.

Potrete infatti scegliere di acquistare The Telltale Definitive Series con uno sconto del 50% o, in alternativa, recuperare le singole stagioni con offerte del 60%; tra le offerte dedicate al franchise troverete Saints & Sinners, l’episodio pensato per i possessori con un visore VR in sconto del 20%.

Un altro progetto molto interessante che vogliamo segnalarvi è Road 96, un viaggio su strada generato proceduralmente nel quale cercherete di raggiungere la frontiera per sopravvivere, ma che sarà ricco di decisioni che cambieranno la vostra avventura, scontato del 30%.

Di seguito troverete tutte le follie di metà settimana su Steam che, con eccezione di Sekiro, vi ricordiamo scadranno tra il 28 e il 29 aprile: avrete dunque poche ore a disposizione per consultare queste promozioni.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che da questo momento potete anche scaricare gratis e per sempre 3 amatissimi giochi gratis di Bethesda su Steam.

Si tratta di omaggi resi possibili dall’arrivo di tutti i giochi Bethesda dal launcher dedicato sullo store di Valve: il trasferimento dei vostri giochi acquistati è già disponibile.

Ma non si tratta dell’unico regalo disponibile: su Steam potrete infatti scaricare gratis anche un’affascinante avventura in prima persona meditativa.