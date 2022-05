Steam Deck, la console portatile di Valve ha già 2400 giochi compatibili

Steam Deck ha iniziato ad inondare le case dei videogiochi, e la console portatile di Valve è uno degli oggetti tecnologici più richiesti degli ultimi tempi.

Chissà se riuscirà davvero a contrastare Nintendo Switch (che potete acquistare su Amazon), ma di sicuro le prime reazioni della community sono incoraggianti.

Per esempio sta vendendo più di Elden Ring. Un risultato difficile da prevedere, viste le critiche mosse inizialmente a Steam Deck.

Anche perché si sta rivelando un hardware più performante del previsto. I tempi di caricamento, ad esempio, sono sorprendenti.

Uno dei problemi emersi fin da subito da Steam Deck è il fatto di essere incompatibile con alcuni giochi presenti sulla piattaforma di Valve.

Il motivo è l’impossibilità di poter avviare il software anti-cheat incluso in moltissimi giochi, soprattutto multiplayer, tra cui dei nomi illustri.

Tra questi c’è Destiny 2 per esempio, che non è supportato da Steam Deck al momento. Nonostante ciò, il conteggio complessivo di titoli disponibili è altissimo.

Come riporta Eurogamer.net, sono ben 2400 i videogiochi sulla console portatile. Di questi, 1261 sono Verificati e 1145 sono almeno Giocabili.

Valve ha infatti quattro categorie per cui definisce i videogiochi su Steam Deck: Verificati, Giocabili, Non Supportati e Sconosciuti. Così che i giocatori possano sapere sempre come funzionerà un titolo presente nella propria libreria, sulla nuova console.

Il numero di quelli giocabili è molto alto e, stando ai dati, in forte crescita da quando la console portatile è stata lanciata.

Ma se proprio volete giocare Destiny 2 su Steam Deck vi sconsigliamo caldamente di farlo. Le conseguenze possono essere spiacevoli, e definitive.

Per sicurezza vi consigliamo di dare un’occhiata a tutti quei videogiochi che non potete avviare su Steam Deck. Dove? Nella nostra comoda lista.

La console, in ogni caso, continua ad aggiornarsi con tante gradite opzioni. Le ultime sono relative al multitasking e alla sicurezza.