Steam e Bethesda vi regalano 3 amatissimi giochi gratis, per sempre

Da questo momento è arrivata una gradita sorpresa per tutti i fan su PC: Bethesda e Steam hanno infatti deciso di offrire a tutti i loro utenti ben 3 nuovi giochi gratis, disponibili da adesso.

Si tratta di grandi classici imperdibili, con due omaggi pensati in particolar modo per i fan di Skyrim (di cui potete acquistare la Anniversary Edition in offerta su Amazon): si tratta infatti dei primi due capitoli della serie The Elder Scrolls e di un celebre spin-off multiplayer dedicato a Wolfenstein.

Questi titoli erano già stati offerti gratuitamente nel launcher di Bethesda, ma considerando che il publisher ha deciso di dirgli addio e di trasferire tutti i giochi su Steam, gli autori di Skyrim hanno voluto anticipare i tempi e proporli già da adesso ai fan sullo store di casa Valve.

Significa che non si tratta di una promozione a tempo limitato: tutti i nuovi giochi gratis offerti da Bethesda potranno essere vostri per sempre, senza alcun costo aggiuntivo.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa dei giochi gratis che potete scaricare da adesso: basterà cliccare sui seguenti link per aprire le relative pagine del prodotto e avviare il download sul vostro client Steam.

I due capitoli The Elder Scrolls non hanno certamente bisogno di presentazioni: si tratta dei primi storici episodi di una delle più celebri saghe GDR al mondo e la nuova promozione vi permetterà di scoprirne le origini senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Wolfenstein Enemy Territory è invece un apprezzato multiplayer ambientato nell’omonimo universo videoludico, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e giocabile con un massimo di 32 giocatori.

Come sottolineavamo in apertura, non c’è alcuna data di scadenza prevista per il termine della promozione: i titoli resteranno disponibili per gli utenti per sempre.

Continua dunque la forte partnership tra Steam e Bethesda: ricordiamo infatti che solo fino a poche ore fa è stato possibile provare gratis uno dei GDR multiplayer più apprezzati.

Ricordiamo inoltre che non si tratta dell’unico omaggio attualmente disponibile nello store di Valve: anche un’intrigante avventura in prima persona è infatti scaricabile gratis.