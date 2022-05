Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è un’amata esclusiva PS5

Steam ha svelato ufficialmente le nuove follie di metà settimana sul proprio store: il consueto appuntamento infrasettimanale è ormai atteso costantemente da tutti i fan dei videogiochi su PC alla ricerca di sconti sui titoli più amati.

Lo store ideato da Valve è ormai un punto di riferimento per chiunque ami acquistare giochi e grazie alle nuove offerte sarà possibile acquistare un’amatissima esclusiva console PS5, rilasciata recentemente anche su PC.

Stiamo naturalmente parlando di Death Stranding Director’s Cut (potete acquistarlo per PS5 in offerta su Amazon), l’ultimo capolavoro di Hideo Kojima che per pochi giorni potrà essere vostro a un prezzo speciale.

Potrete infatti acquistare l’edizione definitiva dell’avventura di Sam Bridges a soli 31,99 euro, grazie allo sconto del 20% valido solo fino a domani 19 maggio alle ore 19.00.

Ovviamente, non solo Death Stranding Director’s Cut non è l’unica offerta attualmente disponibile su Steam, ma le altre promozioni infrasettimanali permetteranno agli utenti di avere a disposizione qualche giorno di tempo in più per approfittare delle riduzioni di prezzo.

Tra le proposte più interessanti non possiamo che segnalarvi due sparatutto pubblicati da Electronic Arts, profondamente diversi tra loro ma entrambi acquistabili a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Si tratta di Titanfall 2 e Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Deluxe Edition: potrete recuperare entrambe queste amate produzioni con sconti dell’84% e del 75%.

C’è spazio anche per le più amate produzioni indie pubblicate da Humble Games con sconti fino all’80%, tra le quali segnaliamo per esempio Unpacking, The Wild at Heart e A Hat in Time.

Di seguito vi riepilogheremo tutte le follie di metà settimana attualmente disponibili su Steam: vi raccomandiamo di controllare accuratamente la data di scadenza di ogni promozione sulle pagine ufficiali.

Vi ricordiamo inoltre che avete ancora pochi giorni di tempo per riscattare gratis un JRPG inclusivo su Steam, che dalla prossima settimana diventerà a pagamento.

Ma non è l’unico omaggio disponibile sullo store di casa Valve: potete infatti provare gratis la prima parte del gioco horror del momento.

Non dimenticatevi inoltre che a partire da oggi potrete provare senza alcun obbligo di acquisto l’ultimo capitolo di Call of Duty per un’intera settimana.