Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma solo per pochi giorni

Tutti i giocatori PC potranno riscattare da questo momento un nuovo gioco gratis su Steam, che resterà disponibile senza costi aggiuntivi ancora per pochi giorni.

Si tratta di un JRPG inclusivo e adatto dunque non solo ai giocatori che utilizzano tastiera e mouse (potete acquistare un ottimo mouse gaming su Amazon), ma anche per chi preferisce giocare con un classico controller.

Get In the Car, Loser è infatti il nuovo titolo che i giocatori potranno scaricare gratuitamente sui propri dispositivi, a patto di avere a disposizione un account Steam, ma la promozione resterà valida soltanto per qualche settimana.

A partire dal 24 maggio, il titolo di Love Conquers All Games sarà infatti acquistabile per 10 dollari: se scaricherete il gioco sui vostri dispositivi, avrete però la possibilità di associarlo da subito al vostro account senza spendere un centesimo.

Questo gioco di ruolo a turni è una divertente avventura dove non solo sconfiggerete una grande malvagità, ma affronterete un viaggio alla scoperta di voi stessi.

Nella nuova avventura gratuita, ispirata dai più popolari JRPG e visual novel, la rappresentazione e l’inclusione rappresentano infatti i più grandi punti di forza del titolo, ma senza rinunciare a battaglie strategiche e divertenti.

Get In The Car, Loser! is free on Steam (will be $10 starting May 24th) https://t.co/bAOSo4g1L2 pic.twitter.com/MCgV5AlRn5 — Wario64 (@Wario64) May 11, 2022

Per aggiungere Get In the Car, Loser al vostro catalogo di giochi su Steam, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale cliccare sul pulsante «Avvia gioco» e iniziare il download sul vostro dispositivo.

Questo vi consentirà di aggiungere automaticamente il gioco al vostro account, dandovi così la possibilità di provarlo anche prima che il titolo diventi ufficialmente a pagamento.

Non si tratta però dell’unico omaggio disponibile sullo store di Valve: potrete infatti scaricare gratis il primo episodio dell’horror del momento.

Ricordiamo inoltre che potrete giocare con i vostri titoli preferiti anche su Steam Deck, la console portatile di Valve che ha già oltre 2400 giochi compatibili.

Nel caso siate interessati a ulteriori giochi gratis, vi raccomandiamo di tenere d’occhio le prossime aggiunte di Xbox Game Pass: proprio nelle scorse ore è stato confermato un nuovo omaggio disponibile al day one.