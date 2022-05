L’ultimo Call of Duty giocabile gratis, per una settimana

Chiunque potrà presto accedere alla modalità multigiocatore di Call of Duty: Vanguard durante il prossimo evento Free Access di Activision.

L’ultimo capitolo della serie (che trovate su Amazon a prezzo molto basso) non vuole infatti mollare la presa, lasciandosi quindi giocare in forma del tutto gratuita per un bel po’ di giorni.

La notizia arriva a breve distanza dall’annuncio di Call of Duty Modern Warfare 2, rifacimento del classico capitolo uscito alcuni anni fa.

Come riportato anche dai colleghi di GameSpot, la settimana gratuita sarà una bella occasione per provare – o riprovare – con mano il comparto multiplayer di Vanguard.

La settimana gratuita dedicata al multiplayer del gioco inizierà il 18 maggio prossimo alle 19 ora italiana e durerà fino al 24 dello stesso mese alle 18 ora italiana.

Nell’ambito della settimana di prova gratuita, chiunque potrà ottenere un accesso limitato al multigiocatore di Vanguard su tutte le piattaforme, incluse ovviamente quelle PlayStation che Xbox

Activision ha inoltre reso noto che questo evento di accesso gratuito includerà tutte le mappe e le modalità di gioco, tra cui la nuova mappa Mayhem della Stagione 3, la modalità obiettivo Arms Race su larga scala di Vanguard, la popolare playlist Ship Haus e altro ancora.

Ricordiamo che il 16 maggio è arrivato un aggiornamento che ha apportato modifiche al sistema di combattimento di Call of Duty Vanguard, che secondo lo sviluppatore dovrebbe migliorare la varietà delle mappe a rotazione.

Il gioco riceverà anche un aggiornamento di metà stagione nel corso di questo mese: ecco tutto quello che sappiamo sulla Stagione 3 Reloaded, per non farvi mancare niente.

Restando in tema, ricordiamo che pochi giorni fa, a sorpresa, Activision ha ufficializzato anche l’arrivo di un nuovo capitolo di Call of Duty Warzone, per la gioia di tutti i fan.

Ma non solo: Activision ha svelato ufficialmente Call of Duty Project Aurora, l’adattamento di Warzone per dispositivi mobile.