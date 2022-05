La prima parte del gioco horror del momento gratis, su Steam

Il pupazzo Huggy Wuggy è diventato in queste settimane un bersaglio facile per le associazioni dei genitori in tutta Italia.

Il gioco in cui è ‘protagonista’, ossia Poppy Playtime, creerebbe ansia e terrore nei bambini, tanto che l’allerta è arrivata dopo uno studio condotto a scopo preventivo dagli psicologi dell’Unità analisi della Polizia Postale.

Ora, su Steam, è arrivato Poppy Playtime Chapter 2, secondo capitolo dell’espansione del puzzle game a sfondo horror.

Ma non solo: il primo episodio è invece diventato totalmente gratis, quindi potete provarlo senza sborsare un singolo euro. La notizia è arrivata pochi giorni dopo la possibilità di scaricare due nuovi giochi gratis per tutto il fine settimana appena trascorso.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Devi rimanere vivo in questa avventura horror puzzle. Cerca di sopravvivere ai giocattoli vendicativi che ti aspettano nella fabbrica abbandonata. Usa il tuo GrabPack per hackerare i circuiti elettrici o rubare qualsiasi cosa da lontano. Esplora la misteriosa struttura… e non farti prendere. La Playtime Co. una volta era la regina dell’industria dei giocattoli… finché un giorno tutti gli abitanti della fabbrica sono scomparsi nel nulla. Ora, anni dopo, devi esplorare la fabbrica abbandonata e scoprire la verità.

Per poter provare anche voi il brivido di Huggy Wuggy, in forma totalmente gratuita non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

