Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è una grande saga Capcom

Steam ha appena svelato tutte le follie di metà settimana disponibili sul proprio store: grazie alle nuove promozioni i giocatori potranno risparmiare su alcuni dei titoli più amati su PC.

Tra i tanti prodotti disponibili in offerta vogliamo segnalare gli sconti dedicati a Ace Attorney, la celebre saga visual novel di Capcom che spingerà gli utenti a risolvere folli casi in tribunale.

Inoltre, ieri vi avevamo già segnalato anche la prova gratis a tempo di un apprezzatissimo roguelite, anch’esso protagonista delle nuove follie di metà settimana.

Cogliamo l’occasione anche per ricordarvi che fra poche ore non sarà più possibile riuscire a ottenere un nuovo gioco gratis, adatto agli amanti di esperienze narrative.

Tornando a parlare delle nuove offerte di Steam, grazie alle follie di metà settimana potrete acquistare The Great Ace Attorney Chronicles e la Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy rispettivamente con sconti del 25% e del 50%, o in alternativa acquistare il bundle con entrambi i giochi con una riduzione di prezzo del 25%.

Children of Morta è invece un roguelite con elementi hack ‘n’ slash molto apprezzato dagli utenti, attualmente disponibile in prova gratuita per celebrare il lancio della modalità co-op online: oggi potrà essere vostro con il 65% di sconto.

Gli amanti dei giochi strategici in tempo reale potranno inoltre scegliere di tenere d’occhio la promozione su Iron Harvest, l’intrigante RTS ambientato in un 1920 alternativo e che oggi potete acquistare a una cifra di poco inferiore a 10 euro.

Se preferite invece i giochi di ruolo a mondo aperto, potrebbe interessarvi anche il particolare Wartales, l’open world sviluppato da Shiro Games e attualmente in early access, disponibile al 20% in meno.

Potrete inoltre divertirvi a dare un’occhiata ai migliori giochi provenienti dalla Germania e a quelli sviluppati con RPG Maker: le nuove promozioni vi permetteranno di risparmiare fino al 90%.

Di seguito vi riepilogheremo tutte le follie di metà settimana di Steam attualmente disponibili, ricordandovi di consultare attentamente tutte le date di scadenza: le offerte infatti termineranno dal 17 al 21 febbraio.

Ricordiamo che a breve sarà lanciata anche Steam Deck, la nuova console ibrida di Valve che dalle prime immagini sembra essere davvero enorme: le nuove offerte sono un’ottima opportunità per far crescere il vostro catalogo di giochi anche su questa periferica.