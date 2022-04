Steam vi regala un nuovo gioco gratis: è un’avventura in prima persona

Tutti gli utenti in possesso di un account su Steam possono scaricare da questo momento a sorpresa un nuovo gioco gratis, che potrete scaricare e giocare per sempre.

Si tratta di The Wild Eternal, un’interessante e originale avventura in prima persona, che intende essere un’esperienza «meditativa» e rilassante per tutti i giocatori che intenderanno intraprendere questo viaggio.

The Wild Eternal era infatti stato inizialmente proposto come gioco a pagamento, ma durante il mese di aprile gli sviluppatori hanno deciso di offrire la loro ultima creazione completamente gratis e senza costi aggiuntivi.

I giocatori potranno anche scegliere di scaricare gratuitamente la colonna sonora del gioco, anch’essa proposta in regalo su Steam e disponibile per tutti gli utenti interessati.

In questa interessante avventura meditativa, ambientata nel 1600, esploreremo una mistica natura selvaggia per cercare di curare le nostre ferite di un passato traumatico, così da poter evitare un’eternità di sofferenza e poter riposare in pace.

Oltre all’interessante premessa narrativa, l’aspetto naturalmente più coinvolgente è il bellissimo stile grafico: quest’avventura sarà in grado di coinvolgervi per una durata variabile da 6 a 9 ore complessive.

Potete scaricare immediatamente The Wild Eternal sul vostro dispositivo dirigendovi alla pagina ufficiale e cliccando sul pulsante «Avvia gioco», mentre per scaricare la colonna sonora gratuita dovrete proseguire al seguente indirizzo.

