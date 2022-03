Steam svela i nuovi affari del fine settimana: ci sono i migliori open world

Tornano ancora una volta gli immancabili affari del fine settimana di Steam: la grande promozione del weekend attesa dai giocatori PC per acquistare i migliori titoli con grandi sconti.

Tra le svendite del fine settimana una delle più interessanti è sicuramente quella dedicata ai grandi capolavori di Rockstar Games, che includono anche gli open world più amati, come Grand Theft Auto V.

Gli utenti avranno anche la possibilità di scaricare gratis per tutto il fine settimana Dead by Daylight, il popolare horror multiplayer disponibile anch’esso tra i nuovi sconti.

Per quanto riguarda invece i saldi di Rockstar Games, gli utenti potranno risparmiare fino al 70% sui più grandi capolavori realizzati dallo studio e disponibili su Steam.

Potrete dunque acquistare il già citato GTA V Premium Edition a soli 14,80€ grazie allo sconto del 63%, approfittando anche di ulteriori promozioni che includono anche carte prepagate per GTA Online.

Non poteva inoltre mancare Red Dead Redemption 2, il capolavoro western oggi disponibile con lo sconto del 50%, ma potrete recuperare anche ulteriori perle a prezzi irrisori e con sconti fino al 70%, come GTA IV The Complete Edition e L.A. Noire.

Se siete amanti delle esplorazioni, vogliamo inoltre segnalarvi le offerte dedicate a Journey e Sable, due bellissime e misteriose avventure che oggi potranno essere vostre rispettivamente con sconti del 50% e del 35%.

Naturalmente non si tratta però delle uniche promozioni dello store: di seguito vi riepilogheremo tutti gli affari del fine settimana attualmente disponibili su Steam.

Le promozioni termineranno tra il 14 e il 17 marzo, a eccezione delle offerte dedicate a Dead by Daylight e i titoli di Rockstar Games, disponibili rispettivamente fino al 22 e al 24 marzo.

Segnaliamo inoltre che sono ancora disponibili le svendite sui migliori franchise di Ubisoft: potrete acquistare i capitoli più amati di Assassin’s Creed a partire da 3 euro.

Inoltre, potete scaricare completamente gratis il prequel di un’attesa esclusiva PS5: si tratta di un’interessante visual novel.