Steam vi regala un nuovo gioco gratis: è il prequel di un’esclusiva PS5

Steam ha appena reso disponibile un nuovo gioco gratis per tutti gli utenti, che servirà a introdurre la nuova esclusiva PS5 sviluppata da Bethesda: si tratta di Ghostwire Tokyo Preludio.

Il prequel di Ghostwire Tokyo è un’interessante visual novel che consentirà ai giocatori di vivere gli eventi che portano al gioco action adventure di Tango Gameworks, in uscita su PS5 e PC il 25 marzo.

Dopo essere già stato lanciato pochi giorni fa su console PlayStation, sempre gratis, adesso il prologo potrà essere affrontato anche da tutti i giocatori PC grazie al popolare store di Valve.

A differenza di altri regali disponibili sullo store, questo gioco gratis resterà disponibile per sempre, dato che si tratta di un vero e proprio free-to-play in omaggio per gli appassionati.

In questo prequel ci uniremo a KK e alla sua squadra di investigatori del soprannaturale, pronti a indagare su una strana sparizione che avrà dei risvolti completamente inaspettati e oscuri.

Grazie a questa visual novel completamente gratuita, i fan potranno dunque scoprire tutti gli eventi antecedenti Ghostwire Tokyo e scoprirne di più sul protagonista di quest’avventura, che sarà la voce nella testa di Akito nel gioco completo.

Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale del Preludio, direttamente dalla pagina ufficiale di Steam:

«Scopri i misteriosi eventi dai quali si sviluppa la nuova, attesissima avventura dinamica di Tango Gameworks, Ghostwire: Tokyo! In Ghostwire: Tokyo – Preludio ti unirai all’imperscrutabile KK e alla sua squadra di detective del soprannaturale, mentre sono alle prese con una strana sparizione che assume tinte sempre più sinistre. Consolida i rapporti con i membri della squadra e ricostruisci le loro storie in questa visual novel, per prepararti ad affrontare le strade di Ghostwire: Tokyo, in uscita il 25 marzo».

Potete avviare il download gratuitamente per questa nuova avventura dirigendovi sulla pagina ufficiale al seguente indirizzo, facendo poi clic sul pulsante «Avvia gioco»: Ghostwire Tokyo Preludio si scaricherà automaticamente sul vostro dispositivo.

Segnaliamo che il titolo è disponibile gratuitamente anche su Epic Games Store: cogliamo l’occasione per ricordarvi di scaricare i nuovi giochi gratis prima che sia troppo tardi.

Se invece siete alla ricerca di un nuovo gioco gratis su Steam, vi ricordiamo che Valve ha reso disponibile senza costi aggiuntivi un nuovo capitolo di Portal, in occasione del lancio di Steam Deck.