Steam vi offre un nuovo gioco gratis per il weekend: è un amato horror

Il fine settimana per i giocatori Steam si preannuncia carico di tensione: il popolare store di Valve ha infatti deciso di offrire gratuitamente per tutto il weekend uno dei giochi horror in multiplayer più amati di sempre.

Si tratta naturalmente di Dead by Daylight, il popolare titolo 4 vs 1 che chiederà ai sopravvissuti di sfuggire a un pericolosissimo killer: l’avventura multigiocatore è una delle più amate dai fan dell’orrore.

La promozione è disponibile come parte dei tanti affari del fine settimana, pronti a sostituire le promozioni infrasettimanali: ricordiamo che tra quelle ancora disponibili ci sono le interessantissime svendite su Assassin’s Creed e i titoli Ubisoft, anche a partire da 3 euro.

In questo caso, la promozione di Steam vi consentirà di giocare gratis al popolare horror multiplayer soltanto per il fine settimana: al termine dell’offerta potrà essere riutilizzato solo acquistandolo.

Ricordiamo che le partite di Dead by Daylight si giocheranno in livelli generati proceduralmente: l’utente che interpreterà il killer lo controllerà in prima persona, mentre i sopravvissuti utilizzeranno la terza persona e avranno una maggiore consapevolezza dell’ambiente che li circonda.

Grazie agli affari del fine settimana, questo horror multiplayer potrà essere vostro a soli 9.99€, ma prima di decidere se acquistarlo o meno potrete divertirvi gratis con i vostri amici.

Potete iniziare ad approfittare immediatamente della nuova promozione dirigendovi alla pagina ufficiale e cliccando sul pulsante «Avvia gioco»: dopo aver effettuato il login con il vostro account, il gioco si scaricherà immediatamente.

La prova gratuita durerà ufficialmente per tre giorni a partire da adesso, ma avrete tempo fino al 22 marzo per decidere se vorrete o meno acquistarlo e farlo vostro per sempre.

Se invece preferite il gaming su console, segnaliamo che Dead by Daylight è anche il gioco gratis del fine settimana offerto da Xbox: potete scaricarlo sui vostri dispositivi dirigendovi al seguente indirizzo.

Vi ricordiamo inoltre che Steam vi offre anche la possibilità di scaricare gratuitamente il prequel di un’attesa esclusiva PS5.

Ma non solo: Valve ha anche realizzato un nuovo capitolo gratis di Portal per celebrare l’arrivo della nuova console portatile Steam Deck.