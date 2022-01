Steam svela i nuovi affari del fine settimana: c’è una famosa saga Ubisoft

Steam ha appena svelato i nuovi affari del fine settimana, con tanti nuovi sconti dedicati ai migliori giochi PC disponibili per tutto il weekend: tra le tante offerte è disponibile anche un amato franchise di Ubisoft.

Stiamo parlando di Tom Clancy’s Ghost Recon: l’attuale svendita consentirà agli utenti di recuperare gli ultimi capitoli della serie a prezzi vantaggiosi, a eccezione dell’ultimo capitolo Breakpoint, attualmente non disponibile su Steam.

Le nuove promozioni si aggiungeranno alle follie di metà settimana già disponibili, che ricordiamo resteranno valide ancora per pochi giorni.

La già citata svendita sul franchise Ghost Recon consentirà agli utenti di poter risparmiare fino al 75% sui capitoli della saga disponibili sullo store di Valve.

Per esempio, potrete acquistare Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, lo sparatutto militare in cooperativa ambientato in un vasto mondo aperto, a soli 14,99€ grazie allo sconto del 70%.

Naturalmente non si tratta dell’unica promozione disponibile su Steam: per celebrare il lancio di Yu-Gi-Oh Master Duel, Konami ha deciso di inaugurare una grande svendita sul franchise dedicato all’amato trading card game, con sconti fino al 60% su Legacy of the Duelist e la versione rimasterizzata Link Evolution.

Segnaliamo inoltre le svendite Amplified di Amplitude Studios, che oltre ad aver deciso di regalare insieme a SEGA due giochi gratis su Steam, ha inoltre proposto in sconto molti titoli interessanti fino all’80%, come il recentissimo Humankind.

Ci sono però tanti altri sconti disponibili: di seguito vi riepilogheremo tutti gli affari del fine settimana di Steam attualmente validi sullo store.

Tutte le offerte del weekend termineranno ufficialmente lunedì 24 gennaio alle ore 19.00: vi raccomandiamo dunque di approfittare di queste occasioni finché rimarranno disponibili.

Nel frattempo, Valve sta continuando a lavorare duramente su Steam Deck, la piattaforma ibrida ormai molto vicina al lancio.

Sono infatti già iniziati a essere annunciati i primi titoli «verificati», ovvero tutti quei giochi disponibili su Steam che saranno totalmente compatibili con la piattaforma portatile.