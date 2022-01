Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è un amato GDR open world

Anche oggi Steam ha rinnovato il consueto appuntamento con le nuove follie di metà settimana, ovvero le offerte infrasettimanali con le quali lo store permette di risparmiare cifre importanti sui migliori giochi su PC.

Una delle promozioni più interessanti che saranno disponibili per pochi giorni è sicuramente quella dedicata a un amato GDR open world realizzato da Obsidian: stiamo parlando di The Outer Worlds, la nuova produzione fantascientifica in prima persona molto apprezzata dai fan.

In questo ambizioso progetto a mondo aperto, i giocatori dovranno infatti esplorare le regioni dello spazio, controllate da grandi aziende e nelle quali noi rappresenteremo una variante incontrollata.

Le nostre scelte condizioneranno infatti non soltanto le nostre alleanze e i dialoghi dei personaggi, ma forgeranno anche la storia e il finale: l’immersione dei giocatori è sicuramente uno dei punti più alti di questa produzione.

Grazie alle nuove follie di metà settimana di Steam, oggi potrete fare vostra questa grande produzione con uno sconto del 67% sul prezzo finale: significa che potete acquistare The Outer Worlds a soli 19,79€.

Un’altra promozione molto interessante riguarda invece Frostpunk, il survival game nel quale si dovrà gestire una società: in questo titolo dovremo infatti occuparci dei cittadini e delle infrastrutture, per cercare di garantire la sopravvivenza di tutti.

La produzione di 11 bit studios potrà essere acquistata per un periodo limitato con il 75% di sconto, valido sia per il gioco base che per la Game of the Year Edition con tutti i contenuti aggiuntivi.

Naturalmente non si tratta però delle uniche offerte disponibili sullo store: di seguito vi riepilogheremo tutte le follie di metà settimana attualmente valide su Steam.

Le promozioni resteranno valide fino a date variabili dal 21 fino al 27 gennaio: il nostro suggerimento è dunque quello di consultare accuratamente la data di scadenza di ogni offerta.

Nel frattempo, ricordiamo che Valve è quasi pronta al lancio dell’ambiziosa console portatile Steam Deck: l’uscita non dovrebbe più essere rinviata.

Sempre più sviluppatori hanno scelto la piattaforma per la distribuzione dei giochi PC più attesi: un esempio è sicuramente Monster Hunter Rise di Capcom, diventato in breve tempo giocatissimo su Steam.

Ma anche Sony ha dimostrato di credere fortemente nel gaming su PC: il porting di God of War è già diventato l’esclusiva PlayStation più giocata di sempre sullo store.