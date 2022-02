Steam svela i nuovi affari del fine settimana: c’è un gioco Xbox al 90%

Steam ha ufficialmente svelato i nuovi affari del fine settimana, l’atteso appuntamento del weekend con il quale i giocatori PC possono approfittare di tanti imperdibili sconti.

Le nuove offerte disponibili sullo store di Valve permetteranno di risparmiare su alcuni dei giochi più apprezzati: tra questi c’è anche una produzione di un team Xbox Game Studios, disponibile quindi anche su Xbox Game Pass, a un prezzo incredibile.

Dopo aver concluso gli sconti dedicati al Capodanno Lunare, i giocatori avranno ancora una volta l’opportunità di risparmiare cifre importanti su alcune perle nascoste disponibili su PC.

Una delle offerte che vale certamente la pena di segnalarvi è quella dedicata a The Sims 4, che per un periodo limitato sarà anche scaricabile gratuitamente.

Il celebre simulatore di vita sviluppato da Maxis e pubblicato da Electronic Arts vi permetterà di controllare pienamente la vita dei vostri Sims: non solo potrete provarlo gratis per tutto il fine settimana, ma potrete anche acquistarlo in offerta fino all’88% e farlo vostro a meno di 5€.

Un’altra promozione molto interessante è sicuramente quella dedicata a Rivals of Aether, il picchiaduro platform realizzato da fan di Super Smash Bros e ispirato alla celebre serie crossover Nintendo.

Grazie al supporto a Steam Workshop sarà anche possibile introdurre personaggi creati dalla community: per celebrare l’ultimo aggiornamento al roster che ha introdotto ufficialmente combattenti ideati dai fan, il titolo potrà essere vostro con uno sconto del 60%.

L’offerta più allettante arriva però grazie alla promozione «Giochi dal Quebec»: tra i tanti titoli in offerta segnaliamo infatti We Happy Few, l’action-adventure ambientato in una Inghilterra retrofuturistica degli anni ’60 e sviluppata da Compulsion Games che oggi potrete acquistare a soli 5,99€, grazie allo sconto del 90%.

Grazie a questa promozione potrete anche acquistare in sconto il bellissimo Deus Ex Human Revolution Director’s Cut a soli 2,99€: il titolo di Eidos Montreal è stato infatti scontato all’85%.

Ma ovviamente sono disponibili tanti altri giochi in offerta: di seguito vi riepilogheremo tutte le promozioni attive su Steam facenti parte degli affari del fine settimana.

Tutte le promozioni del weekend termineranno ufficialmente il 7 febbraio, con l’unica eccezione di The Sims 4 che permetterà ai giocatori di acquistarlo in sconto dopo la prova gratuita fino all’11 febbraio.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che questo mese sarà disponibile anche Steam Deck: Valve ha confermato la data ufficiale della console portatile ibrida.