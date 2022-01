Steam svela i Saldi del Capodanno Lunare: sconti fino al 94% sui migliori giochi PC

Steam ha ufficialmente dato il via agli attesi Saldi del Capodanno Lunare: la nuova serie di promozioni dalla durata di una settimana e che consentirà di poter risparmiare cifre incredibili sui migliori giochi disponibili su PC.

Si tratta dunque di un’ottima opportunità non solo per poter acquistare a basso prezzo i titoli più desiderati, come Cyberpunk 2077, ma anche per poter recuperare i migliori franchise videoludici con sconti incredibili fino al 94%.

Le nuove offerte sono state dunque inaugurate dopo aver ufficialmente terminato le precedenti follie di metà settimana: adesso c’è solo l’imbarazzo della scelta sui tanti titoli da recuperare.

Per facilitarvi nella selezione, Steam ha selezionato i migliori franchise disponibili, così da poter immediatamente approfittare dei tanti sconti disponibili.

Gli sconti più interessanti sono sicuramente quelli dedicati a Borderlands: per fare un esempio, potreste recuperare la bellissima The Handsome Collection con uno straordinario 94% di sconto sul prezzo finale, acquistando poi il terzo capitolo al 75% in meno.

Naturalmente ci sarà anche l’opportunità di poter acquistare i migliori giochi anche separatamente: tra i titoli più venduti segnaliamo Cyberpunk 2077 e Sekiro Shadows Die Twice, entrambi attualmente disponibili al 50% di sconto.

Potrete però trovare tantissimi franchise con sconti fino al 90% e al 91%: tra questi segnaliamo Just Cause, XCOM, Dragon Ball, Naruto, Metal Gear Solid e Sid Meier’s Civilization.

Ovviamente sono presenti moltissime altre saghe disponibili con grandi offerte ed elencarle tutte sarebbe un’impresa molto difficile: tra i franchise che dovreste tenere d’occhio segnaliamo, solo per fare qualche nome, Assassin’s Creed, Star Wars, The Witcher, Battlefield, Halo, Far Cry, Mass Effect, The Elder Scrolls, Batman, Resident Evil, Doom e Dark Souls.

Considerata l’incredibile quantità di videogiochi PC in offerta, il nostro suggerimento è di consultare voi stessi la pagina principale di Steam e scorrere accuratamente tutte le promozioni disponibili.

Vi ricordiamo che i Saldi del Capodanno Lunare termineranno giovedì 3 febbraio alle ore 19.00: a partire da questa data dovrebbero tornare i consueti affari del fine settimana.

Segnaliamo che anche Hitman è una delle tante saghe in offerta: per un periodo limitato, se acquisterete Hitman 3 potrete ricevere in omaggio l’aggiornamento alla Deluxe Edition.

I nuovi sconti sono un’ottima opportunità per prepararsi al lancio della console ibrida Steam Deck: Valve ha confermato la data d’uscita ufficiale.