Steam Deck ha una data di uscita ufficiale, questa volta per davvero

Steam Deck, l’attesa piattaforma ibrida a metà tra una console portatile e un PC realizzata da Valve, si sta avvicinando al tanto atteso lancio ufficiale.

La nuova console “parente” di Nintendo Switch ha ora una data di consegna vera e propria, precedentemente prevista genericamente per il mese di febbraio.

A dicembre l’azienda aveva già dato garanzie sulla nuova data d’uscita, tanto che oggi è finalmente arrivato alle nostre orecchie il giorno da segnare in rosso sul calendario.

Questo, a seguito anche della prima lista di giochi verificati al 100% con Steam Deck, in grado di aumentare notevolmente l’hype verso la piattaforma.

Come riportato anche da GameSpot, Valve ha annunciato che lo Steam Deck sarà lanciato ufficialmente il prossimo 25 febbraio.

In un post sul blog, la compagnia ha reso noto infatti che coloro che hanno prenotato un’unità riceveranno una conferma via e-mail quel giorno, dopo di che avranno 72 ore per acquistare la console portatile o cederla a un’altra persona.

Le unità Steam Deck inizieranno a essere spedite il 28 febbraio, e altre mail di conferma verranno recapitate ogni settimana.

Ma non solo: Valve ha anche annunciato che le impressioni sulla console da parte della stampa specializzata inizieranno a fare capolino molto presto, per poi aumentare esponenzialmente in prossimità del 25 febbraio.

Ricordiamo che la data di consegna iniziale era prevista per la fine del 2021, ma a causa di carenze di materiale la compagnia fu costretta a prendere la decisione difficile di rinviarla.

La console Valve avrà accesso a tutti i titoli di Steam, ragion per cui anche le esclusive PlayStation passate, presenti e future.

A tal proposito, Shuhei Yoshida ha da poco mostrato God of War in azione su Steam Deck, lasciando presagire ottime vibrazioni.