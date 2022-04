Steam svela i nuovi affari del fine settimana: c’è un amato Zelda-like

Anche questo weekend gli utenti PC potranno approfittare di tantissimi sconti disponibili grazie a Steam: sono infatti stati svelati gli imperdibili nuovi affari del fine settimana.

La selezione di nuovi sconti del weekend sullo store ideato da Valve è decisamente importante: sono infatti presenti alcuni dei titoli più amati dai giocatori PC, tra i quali c’è un’esperienza ideale per gli amanti dei classici The Legend of Zelda.

Tra i nuovi affari del fine settimana segnaliamo infatti Death’s Door, il bellissimo Zelda-like pubblicato da Devolver Digital con una valutazione complessiva «Molto Positiva» su Steam, guadagnandosi il 94% di recensioni positive degli utenti.

Questa grande e amata avventura oggi potrà essere vostra a soli 11,99€ grazie al 40% di sconto, ma se sceglierete di approfittare di uno dei tanti bundle a disposizione potrete approfittare di offerte anche più vantaggiose.

Anche gli amanti di Destiny 2 potranno approfittare di grandi riduzioni di prezzo sulle espansioni più amate dell’MMO di Bungie: i giocatori potranno acquistare tutti i contenuti aggiuntivi con sconti fino al 50%.

Un’altra produzione indipendente particolarmente apprezzata da critica e pubblico disponibile in offerta è Spiritfarer, un’interessantissimo e commovente gestionale che affronta il tema della morte: il titolo possiede una valutazione «Estremamente positiva» su Steam e potrete acquistarlo con il 66% di sconto.

Gli affari del fine settimana sono anche l’occasione per fare un bellissimo gesto: Coffee Talk è infatti scontato al 32% e il team ha annunciato che tutto il ricavato andrà in beneficienza per supportare la famiglia del suo creatore, morto a soli 32 anni.

Di seguito vi segnaleremo tutti gli sconti del weekend attualmente disponibili su Steam: cliccando sui seguenti link potrete consultare le offerte nel dettaglio e procedere eventualmente all’acquisto.

Tutte le offerte del fine settimana saranno disponibili fino a lunedì 4 aprile alle ore 19.00: avete dunque tutto il weekend per approfittare dei nuovi sconti.

Vi ricordiamo che approfittando dei nuovi sconti potrete espandere il vostro catalogo di giochi su Steam Deck: nella nostra rubrica vi abbiamo riassunto tutto quello che dovete sapere sulla console di Valve.

Se siete invece alla ricerca di giochi gratis su PC, vi consigliamo di affrettarvi: GOG sta regalando ai suoi utenti un nuovo titolo, ma restano pochissime ore.

Inoltre, su Epic Games Store potrete riscattare ben due giochi gratis: sono i nuovi regali della settimana, resi disponibili soltanto nella scorsa giornata.