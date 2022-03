GOG vi regala un nuovo gioco gratis, ma solo per poche ore

Il noto store online GOG.com ha appena deciso di svelare una nuova interessante promozione per tutti i suoi utenti: da oggi e per un periodo limitato sarà possibile riscattare un nuovo gioco gratis.

Lo store ideato dagli autori di The Witcher 3 è tra i più popolari per la sua grande offerta di giochi senza protezioni aggiuntive e DRM, un aspetto che consente di godersi un ampio catalogo senza fastidiose restrizioni.

Proprio nelle scorse ore, lo store aveva deciso di riproporre un’ampia selezione con più di 30 giochi gratis disponibili, ma GOG evidentemente non era ancora soddisfatto e ha così annunciato un nuovo giveaway.

Da questo momento sarà invece possibile aggiungere al proprio catalogo senza costi aggiuntivi Thea 2: The Shattering, a patto di essere naturalmente in possesso di un account sullo store online.

Thea 2 è un titolo che riesce a fondere perfettamente elementi di giochi strategici a turni, survival, GDR e perfino da giochi di carte, offrendo così un’esperienza che appassionerà a lungo i suoi giocatori.

In questo titolo prenderete il controllo di una divinità ispirata dalla mitologia Slava, che avrà il compito di guidare un piccolo gruppo di fedeli verso la sopravvivenza: si tratta di una produzione ideale per chi è alla ricerca di un titolo che possa offrire una sfida.

Did someone say GIVEAWAY??

Grab Thea 2 for FREE and embark on unique adventures in a world inspired by Slavic myth and folklore ✨

It's time to take the hybrid genre of turn-based RPG, 4X strategy, and a card game to the next level

https://t.co/Y9MQWQ8ViI | @MuHaGames pic.twitter.com/8poKJVgNjm

— GOG.COM (@GOGcom) March 30, 2022