Morto uno sviluppatore indie di soli 32 anni

Una brutta notizia è giunta in queste ore, relativa alla prematura scomparsa di un talentuoso autore di videogiochi indie.

Fahmi, creatore dell’indie Coffee Talk, è purtroppo venuto a mancare all’età di appena 32 anni. Non sono state rese note le cause del decesso (via NE).

Sull’account Twitter ufficiale del gioco, ieri sera è stato pubblicato il seguente messaggio:

«Abbiamo ricevuto la devastante notizia che Fahmi, il creatore e scrittore di Coffee Talk, è morto. Possa la sua anima riposare in pace, e i nostri cuori sono con la sua famiglia e i suoi cari».

Fahmi ha iniziato la sua carriera nei videogiochi in Gameloft, per poi unirsi a Toge Productions. Mentre lavorava come responsabile marketing e PR a Toge, gli venne l’idea di Coffee Talk.

Come da descrizione ufficiale, nel gioco dovrete ascoltare i problemi degli altri e aiutarli servendogli una bevanda calda con gli ingredienti che avete a disposizione.

È un titolo che prova a raffigurare le nostre vite nella maniera più umana possibile, ma attraverso personaggi che sono più che umani.

Fahmi ha poi fondato lo studio Pikselnesia, responsabile di What Comes After e sul prossimo titolo per Nintendo Switch Afterlove EP.

Fellow Traveller, il publisher di Afterlove EP, ha scritto quanto segue su Twitter: «Fahmi era una voce unica e ispiratrice e ci sentiamo fortunati ad averlo conosciuto. Siamo devastati da questa perdita e ci mancherà moltissimo».

La redazione di SpazioGames si unisce al cordoglio per la scomparsa dell’autore scomparso, mandando un caro abbraccio agli amici, ai colleghi e alla famiglia.

