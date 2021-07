PlayStation Network e Steam sono offline [agg.]

Aggiornamento ore 19:12 – L’account di supporto di Steam ha riconosciuto ufficialmente il blocco. L’account di supporto PlayStation ha avvisato gli utenti che svuotare la cache e i cookie o provare un altro browser, dispositivo o connessione Internet diversa (come i dati mobili) potrebbe risolvere il problema.

Aggiornamento ore 18:58 – Sembra che il problema sia di Akamai, un’importante società di reti di distribuzione di contenuti che facilita i servizi Internet per altre società.

«Siamo a conoscenza di un problema emergente con il servizio Edge DNS», si legge in una dichiarazione sul loro sito web. «Stiamo indagando attivamente sul problema.».

Aggiornamento ore 18:26 – The Independent ha contattato Sony per ulteriori informazioni, ma il portale non è stato in grado di raggiungere Valve, a causa di un’interruzione di Internet seriamente più grave.

Secondo il sito web DownDetector, i problemi sono iniziati intorno alle 16:22 GMT, con la stragrande maggioranza degli utenti incapace di accedere a PlayStation Network.

Problemi simili sono stati riscontrati per Steam, con il 59% degli utenti che ha segnalato che il portale non era disponibile e il 25% che ha avuto problemi con i giochi online.

Anche Call of Duty, Fortnite e FIFA offline

Inoltre, anche i server di EA Games, Call of Duty, Fortnite e FIFA starebbero subendo un’interruzione.

Sul PSN tutti i servizi appaiono offline, sebbene PlayStation sottolinei che il problema non provenga direttamente da loro.

Notizia originale – Il PlayStation Network di Sony e Steam, il negozio di giochi per PC targato Valve, sono entrambi offline da alcuni minuti.

Numerosi utenti hanno segnato su Twitter il problema: molte persone non sono in grado di giocare online o acquistare videogiochi.

Al momento in cui scriviamo, né l’account ufficiale di PlayStation né quello del supporto di Steam hanno segnalato il problema.

Non è chiaro se i crolli dei due servizi siano in qualche modo collegati tra loro. Vi terremo aggiornati.

Ricordiamo nel frattempo che Sony ha annunciato una nuova promozione con cui regalerà ben 6 mesi di abbonamento ad Apple TV+ ai possessori di PS5.

Ma non solo: un’esclusiva PlayStation è riuscita a raggiungere un nuovo record, diventando il videogioco più venduto realizzato dal suo studio di sviluppo.

Infine, PS5 ha battuto un importante record mondiale, surclassando tutte le altre console a marchio PlayStation.

In elaborazione