Steam, nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è un grande GDR strategico

Se siete alla ricerca di nuovi giochi gratis con cui divertirvi su PC, Steam ha deciso di proporvi per il fine settimana due omaggi particolarmente interessanti, senza alcun costo aggiuntivo.

Le nuove prove gratuite del fine settimana vi permetteranno anche di scaricare gratuitamente uno dei GDR strategici più premiati degli ultimi anni: stiamo parlando di Crusader Kings III, arrivato solo quest’anno anche su Xbox Series X|S e PS5 (trovate l’edizione console in offerta su Amazon).

A differenza di quanto accaduto con la precedente promozione dedicata al primo Mafia, i giochi gratis saranno disponibili soltanto per il weekend: potrete dunque giocarci solo per 3 giorni, al termine dei quali sarà necessario effettuare l’acquisto.

Crusader Kings III è indubbiamente il titolo più interessante della promozione: in questo grande GDR strategico ambientato in era medievale dovrete scegliere la vostra casata nobiliare e condurla alla grandezza.

Naturalmente non sarà necessario soltanto decidere quando dichiarare guerra, ma anche usare astuzia e la giusta diplomazia per mantenere il dominio della vostra dinastia sul mondo.

Se cercate invece un’esperienza più rilassante per divertirvi con i vostri amici, segnaliamo che Steam ha deciso di offrirvi in omaggio per il weekend anche Block’Em, un nuovo simpatico party game in cui i giocatori si sfideranno costruendo mattoncini per raggiungere gli obiettivi e ostacolare gli avversari.

Tutti i nuovi giochi gratuiti del weekend sono disponibili per il download da questo momento su Steam: potete scaricarli direttamente dal vostro client dalle rispettive pagine ufficiali, che vi riproporremo di seguito:

Se vorrete continuare a giocarci anche dopo il termine della prova, segnaliamo che Crusader Kings III è disponibile con il 20% di sconto, mentre Block’Em è acquistabile al 25% in meno: le offerte termineranno rispettivamente il 12 e il 22 settembre.

Nel caso siate invece alla ricerca di giochi da poter riscattare e fare vostri per sempre, vi ricordiamo che poche ore fa sono stati resi disponibili i nuovi omaggi settimanali di Epic Games Store.

Inoltre, vi consigliamo di non dimenticarvi dei giochi gratis proposti da Prime Gaming a settembre, disponibili per tutti gli iscritti al servizio in abbonamento di Amazon.