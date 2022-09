Mafia è gratis su Steam, da oggi, per un tempo limitato

Era stato annunciato qualche giorno fa e 2K ha mantenuto la promessa, rendendo Mafia gratis su Steam per un periodo limitato.

Il leggendario videogioco tornato di recente con la Definitive Edition (che trovate su Amazon) compie 20 anni, e il publisher vuole festeggiarlo nel migliore dei modi.

Perché se il remake ci aveva fornito già un assaggio di next-gen qualche anno fa, l’originale è sempre l’originale.

E dopo l’annuncio di un nuovo episodio ufficialmente in sviluppo, i giocatori più giovani potranno riscoprire un grande classico in versione originale.

Era infatti il 29 agosto 2022 quando Mafia venne pubblicato per la prima volta, e da oggi al 5 settembre lo potrete rigiocare gratis su Steam.

Il titolo ambientato nel 1930 ci mette nei panni di Tommy Angelo, sfortunato tassista che si ritrova invischiato nel mondo della criminalità organizzata.

La storia della famiglia Salieri è continuata in Mafia II, ma è in questo episodio che tutto ha avuto origine.

In honor of #Mafia20 let's go back to where it all started

Get the original Mafia (digital) for FREE on @Steam from Sept. 1 – 5 pic.twitter.com/ZdxSFZrLwh

— 2K (@2K) August 29, 2022