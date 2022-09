Prime Gaming, disponibili i giochi gratis di settembre 2022

Settembre è arrivato e con lui anche le promozioni legate ai giochi gratis proposti dai vari servizi in abbonamento, incluso ovviamente anche Amazon Prime Gaming.

Tutti gli iscritti al servizio Prime potranno infatti scaricare senza costi aggiuntivi un bel po’ di giochi davvero molto interessanti.

Dopo l’annuncio delle scorse settimane è infatti arrivato il momento di riscattare un gran numero di titoli di un certo peso, tra cui anche un capitolo di Assassin’s Creed.

Considerando che in queste ore è stato il turno anche dei giochi gratis di Games With Gold, c’è da dire che il mese di settembre è iniziato con il piede giusto.

Da oggi, giovedì 1 settembre, è infatti possibile riscattare a costo zero titoli come Assassin’s Origins, oltre al gestionale calcistico Football Manager 2022 e l’action RPG fantasy La Terra di Mezzo L’Ombra di Mordor.

Ma non solo: disponibili anche la bellissima avventura grafica di LucasArts The Dig, oltre a molti altri giochi davvero molto validi.

Ecco, quindi, poco più in basso, i giochi gratis di settembre 2022 di Amazon Prime Gaming, disponibili da ora:

Assassin’s Creed Origins

Castle on the Coast

Football Manager 2022

La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor

The Dig

Defend the Rook

Word of the Law: The Death Mask Collector’s Edition

We. The Revolution

Per fare vostri questi giochi gratis dovrete assicurarvi di essere iscritti ad Amazon Prime, per poi procedere a questo indirizzo, effettuare il login e scorrere in basso fino alla sezione «Giochi con Prime».

Solo a quel punto non vi resterà altro da fare che riscattare i vostri giochi preferiti e divertirvi, fino alla fine della promozione mensile (e in attesa della successiva).

A proposito di nuovi omaggi gratuiti, vi ricordiamo che a partire dalla scorsa giornata potrete scaricare 4 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, tra i quali c’è anche un divertente open world di casa Ubisoft.