Steam inaugura i Saldi Invernali: sconti fino al 90% sui migliori giochi PC

Steam è ormai pronto a festeggiare le festività natalizie e salutare il 2021: tale occasione non poteva che essere celebrata con l’arrivo dei Saldi Invernali, una nuova imperdibile promozione per tutti gli utenti PC.

Per tutto il periodo delle festività invernali, i giocatori avranno la possibilità di risparmiare fino al 90% sui migliori giochi disponibili sullo store di Valve, avendo anche l’opportunità di acquistare anche titoli candidati a GOTY 2021 come Deathloop.

Proprio in previsione di queste nuove offerte sono già finite le follie di metà settimana: a differenza di altre promozioni settimanali, i Saldi Invernali dureranno per circa due settimane, terminando soltanto prima dell’Epifania, rimanendo disponibili più precisamente fino al 5 gennaio.

Si tratta dunque dell’occasione ideale per regalarsi alcuni dei migliori giochi disponibili sul mercato, o magari per fare una sorpresa gradita ai vostri amici online.

Un esempio è certamente il già citato Deathloop, il geniale sparatutto creato da Arkane Lyon e candidato a Gioco dell’Anno durante i TGA 2021: oggi potrà già essere vostro a soli 29,99€ grazie allo sconto del 50% sul prezzo finale.

Gli amanti del calcio non vorranno inoltre farsi sfuggire FIFA 22, l’ultimo capitolo della serie record di incassi di EA Sports che potete acquistare con un imperdibile 60% di sconto.

Non possono inoltre mancare le offerte sui migliori titoli di Rockstar Games: Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 sono disponibili rispettivamente con tagli di prezzo del 63% e del 50%.

E a proposito di open world imperdibili, su Steam è disponibile in offerta anche il franchise di The Witcher: tutti i titoli dell’amatissima serie di CD Projekt potranno essere vostri con sconti fino all’85%.

Sono però disponibili tantissimi altri franchise molto amati in offerta su Steam fino al 90% di sconto: alcuni esempi sono Assassin’s Creed, Star Wars, Dead Space, Dragon Age, Mass Effect, Metal Gear Solid, Halo e Dark Souls.

Inoltre, come se non bastassero, potrete risparmiare anche su altri grandi titoli come Cyberpunk 2077, Sekiro Shadows Die Twice GOTY e sulle esclusive PlayStation Horizon Zero Dawn e Days Gone; elencarvi tutti i prodotti in offerta sarebbe davvero difficile, dunque vi consigliamo di dirigervi direttamente sullo store e consultare accuratamente tutti i Saldi Invernali.

Anche PlayStation Store ha inaugurato i Saldi di gennaio per salutare il 2021, con tantissime imperdibili offerte che includono il miglior gioco dell’anno per PS5.

E se siete alla ricerca di ulteriori offerte, vi consigliamo di dare un’occhiata anche ai Saldi di fine anno Xbox, con sconti disponibili sui migliori giochi per console.