PlayStation Store, svelati gli Sconti di gennaio: c’è il miglior gioco PS5

Nonostante il mese di dicembre 2021 non si sia tecnicamente ancora concluso, PlayStation Store ha deciso di festeggiare in anticipo il 2022 e dare ufficialmente il via agli Sconti di gennaio.

Grazie alle nuove promozioni di PlayStation Store, disponibili da questo momento, gli utenti potranno risparmiare sui migliori giochi disponibili su PS5 e PS4, con offerte che includono esclusive come Ratchet & Clank Rift Apart.

Proprio il capolavoro di Insomniac Games è stato scelto dagli utenti come il miglior gioco PS5 del 2021 durante i PlayStation Blog Awards 2021 e oggi potrà essere vostro a un prezzo speciale.

Per un periodo limitato, l’ultima avventura di Ratchet & Clank sarà disponibile con una riduzione di prezzo del 25%: un’ottima occasione per assicurarvi quella che per i giocatori è stata la migliore esclusiva next-gen.

Sempre rimanendo nel territorio delle produzioni Insomniac Games, non possiamo non segnalare anche la promozione dedicata a Marvel’s Spider-Man Miles Morales: potete acquistarlo in un bundle che include le edizioni PS4 e PS5 con uno sconto del 33%.

Non poteva poi mancare un’offerta dedicata a Resident Evil Village, eletto dagli utenti ai PlayStation Awards come il miglior gioco PS4 del 2021: l’ultimo amatissimo capitolo survival horror è disponibile su PlayStation Store nel bundle PS5 & PS4 a soli 30,07€.

C’è spazio anche per il Gioco dell’Anno 2021, It Takes Two, disponibile a soli 19,99€: ricordiamo che potrete giocarci gratuitamente con un amico, che dovrà semplicemente scaricare il pass amici.

Tra le tante altre promozioni disponibili vogliamo segnalare anche le offerte, solo per fare qualche nome, dedicate a GTA Trilogy, FIFA 22, Battlefield 2042, Call of Duty Vanguard, GTA Trilogy, Assassin’s Creed Valhalla e Cyberpunk 2077, disponibili a prezzi imperdibili su PlayStation Store.

I giochi in offerta sono davvero tanti per poterli elencare tutti: di seguito troverete una nostra selezione dei migliori Sconti di gennaio di PlayStation Store, ricordandovi che potete consultare la lista completa al seguente indirizzo e che le offerte termineranno l’8 gennaio 2022.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Resident Evil Village

It Takes Two

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Grand Theft Auto V: Premium Edition

FIFA 22

Battlefield 2042

Call of Duty Vanguard

Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Deathloop

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Kena: Bridge of Spirits

Red Dead Redemption 2

Mass Effect Legendary Edition

Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Hades

Far Cry 6

Death Stranding Director’s Cut

Ricordiamo che queste promozioni sostituiranno a breve le offerte di fine anno, che resteranno valide ancora per oggi: vale dunque la pena di assicurarsi di non perdersi alcuna grande occasione.

Segnaliamo inoltre che a partire da oggi c’è una gradita sorpresa per tutti gli abbonati a PlayStation Plus: l’upgrade PS5 di Final Fantasy VII Remake adesso è gratis!