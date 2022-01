Steam ha infranto un nuovo record: è il più imponente di sempre

Dopo tanti anni da quando è stato lanciato, Steam riesce ancora a stupire per come rappresenta la piattaforma di riferimento dei giocatori PC.

Ne è passata di acqua sotto i ponti, da quanto il launcher di Valve serviva solamente a pubblicare Half-Life in formato digitale.

Mentre il pubblico ha chiesto, per anni ed anni, Half-Life 3 fino a farlo diventare un meme, Steam è diventata una piattaforma sempre più imponente.

E, nonostante la presenza di molta concorrenza come Epic Games Store che offre tanti giochi gratis, l’ecosistema di Valve è ancora fortissimo e pieno di vita.

E proprio in questi giorni di festività, mentre i videogiocatori di tutto il mondo si sono preparati ad accogliere il 2022 nelle loro vite, Steam ha infranto un nuovo record.

Nella giornata del 2 gennaio, infatti, Steam ha accolto all’interno del proprio salotto virtuale il numero di giocatori connessi contemporanemante più elevato di sempre.

Come fa simpaticamente notare Kotaku, è come se un numero di persone maggiore della popolazione del Madagascar fosse connessa in contemporanea: quasi 28 milioni di persone.

Precisamente 27,942,036 giocatori in contemporanea, stando ai dati dell’irreprensibile SteamDB, che monitora come sempre le attività dei giocatori del mondo PC.

Un periodo decisamente propizio, tra festività ed alcune nazioni costrette tra lockdown e quarantene, sia per giocare, ma anche per curiosare tra i saldi in cerca di qualche videogioco interessante.

Per gli amanti dei dati: tra i sette e gli otto milioni di persone stavano giocando, mentre le altre erano semplicemente collegate sul portale. Tra i titoli più giocati: PUBG Battlegrounds, Dota 2, l’immortale Counter-Strike e GTA V, ovviamente.

I fan di GTA non si sono potuti neanche godere la GTA Trilogy perché, come sapete, il lancio non è stato esattamente dei migliori.

Su Steam sono presenti in questo periodo i saldi invernali, vi consigliamo di dare un’occhiata per recuperare le offerte migliori.

Il tutto mentre, quest’anno, sarà pronta anche l’attesissima Steam Deck: ormai i giochi sono fatti e Valve è pronta per entrare nel mercato delle console portatili.