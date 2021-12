Saldi invernali di Steam: i migliori giochi a meno di 10 euro e di 5 euro

Vi avevamo riferito nei giorni scorsi dell’arrivo su Steam degli agognati Saldi invernali: le promozioni in corso, che rimarranno in essere fino al prossimo 5 gennaio, vi permettono di acquistare diversi titoli con un taglio fino al 90% del prezzo abituale.

Considerando che i giochi in saldo sono effettivamente una camionata, abbiamo deciso di scorrazzare per il negozio digitale di Valve dedicato agli utenti PC, con un obiettivo preciso: trovare i migliori giochi a meno di 10 euro e i migliori giochi a meno di 5 euro in occasione di questi saldi invernali di Steam.

Abbiamo quindi raccolto le migliori proposte nella lista di seguito, per aiutarvi a trovare più rapidamente i giochi con uno sconto che valga la pena di essere preso in considerazione. E i grandi nomi, ma anche le piccole perle – come noterete – non mancano.

Tomb Raider costa ora meno di 3 euro

Migliori giochi a meno di 10 euro su Steam

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience – 7,49€ (-75%)

– 7,49€ (-75%) The Witcher 3: Wild Hunt – 5,99€ (-80%)

– 5,99€ (-80%) Fallout 4 – 7,99€ (-60%)

– 7,99€ (-60%) Fall Guys: Ultimate Knockout – 9,99€ (-50%)

– 9,99€ (-50%) Ori and the will of the wisps – 9,89€ (-67%)

– 9,89€ (-67%) Tekken 7 – 5,99€ (-85%)

– 5,99€ (-85%) We happy few – 5,99€ (-90%)

– 5,99€ (-90%) Age of Empires II: Definitive Edition – 9,99€ (-50%)

– 9,99€ (-50%) The Elder Scrolls Online – 5,99€ (-70%)

– 5,99€ (-70%) Sid Meier’s Civilization VI – 8,99€ (-85%)

– 8,99€ (-85%) Cities Skylines – 6,99€ (-75%)

– 6,99€ (-75%) Hollow Knight – 7,49€ (-50%)

– 7,49€ (-50%) Metro Exodus – 9,89€ (-67%)

– 9,89€ (-67%) Dragon Ball Xenoverse 2 – 7,99€ (-84%)

– 7,99€ (-84%) Morta Kombat 11 – 9,99€ (-80%)

– 9,99€ (-80%) Kingdom Come: Deliverance – 8,99€ (-85%)

– 8,99€ (-85%) BioShock Infinite – 7,49€ (-75%)

– 7,49€ (-75%) Dishonored 2 – 5,99€ (-80%)

– 5,99€ (-80%) Resident Evil 7 – 9,89€ (-67%)

– 9,89€ (-67%) Dark Souls II: Scholar of the First Sin – 9,99€ (-75%)

– 9,99€ (-75%) Pillars of Eternity II: Deadfire – 9,99€ (-75%)

– 9,99€ (-75%) Doom – 5,99€ (-70%)

– 5,99€ (-70%) Rise of the Tomb Raider – 5,99€ (-80%)

– 5,99€ (-80%) A Way Out – 7,49€ (-75%)

– 7,49€ (-75%) Loop Hero – 8,99€ (-40%)

– 8,99€ (-40%) Hellblade: Senua’s Sacrifice – 7,49€ (-75%)

– 7,49€ (-75%) A Plague Tale: Innocence – 9,99€ (-75%)

– 9,99€ (-75%) Impostor Factory – 6,55€ (-20%)

– 6,55€ (-20%) Alien: Isolation – 9,24€ (-75%)

– 9,24€ (-75%) Journey – 6,24€ (-50%)

Migliori giochi a meno di 5 euro su Steam

The Sims 4 – 4,79€ (-88%)

– 4,79€ (-88%) Metal Gear Solid V: Ground Zeroes – 1,99€ (-90%)

– 1,99€ (-90%) Metal Gear Rising: Revengeance – 4,99€ (-75%)

– 4,99€ (-75%) Hitman 2: Silent Assassin – 1,79€ (-80%)

– 1,79€ (-80%) Hitman: Blood Money – 1,99€ (-80%)

– 1,99€ (-80%) Payday 2 – 0,99€ (-90%)

– 0,99€ (-90%) Assetto Corsa – 3,99€ (-80%)

– 3,99€ (-80%) Terraria – 4,99€ (-50%)

– 4,99€ (-50%) Grim Dawn – 4,99€ (-80%)

– 4,99€ (-80%) Dragon Age Inquisition – 4,79€ (-88%)

– 4,79€ (-88%) Batman: Arkham Knight – 3,99€ (-80%)

– 3,99€ (-80%) Titanfall 2 – 4,79€ (-84%)

– 4,79€ (-84%) Fallout New Vegas – 2,99€ (-70%)

– 2,99€ (-70%) Papers, please – 4,49€ (-50%)

– 4,49€ (-50%) GRIS – 4,24€ (-75%)

– 4,24€ (-75%) Assassin’s Creed Unity – 4,49€ (-85%)

– 4,49€ (-85%) Dragon Age II – 1,99€ (-90%)

– 1,99€ (-90%) Mass Effect Andromeda – 4,79€ (-84%)

– 4,79€ (-84%) Dragon Age Origins: Ultimate Edition – 4,79€ (-84%)

– 4,79€ (-84%) Tomb Raider – 2,69€ (-85%)

– 2,69€ (-85%) Assassin’s Creed 2 – 2,99€ (-70%)

– 2,99€ (-70%) Far Cry 3 – 2,99€ (-85%)

– 2,99€ (-85%) Unravel Tw – 1,99€ (-90%)

– 1,99€ (-90%) Outlast 2 – 4,99€ (-80%)

– 4,99€ (-80%) Mirror’s Edge Catalyst – 1,99€ (-90%)

– 1,99€ (-90%) Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans – 3,99€ (-80%)

– 3,99€ (-80%) Bayonetta – 4,99€ (-75%)

Come sempre, sentitevi liberi di segnalare ulteriori promozioni agli altri videogiocatori nei commenti, qualora doveste adocchiare dei giochi in saldo che noi non abbiamo visto.